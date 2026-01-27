México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cuándo cae el primer pago del año a los aprendices?

Este año, el programa entrega a cada aprendiz un apoyo económico de 9 mil 582 pesos

La iniciativa tiene como meta que los jóvenes logren incorporarse al empleo formal, bien sea en el lugar donde recibieron su capacitación o en una empresa distinta.

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa impulsada por el gobierno de México que busca apoyar a personas que no estudian ni trabajan a través de una capacitación laboral gratuita que dura 12 meses.

Este 2026, cada beneficiario del programa recibirá un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, monto que corresponde al ajuste del salario mínimo para el año en curso. Todos los inscritos contarán con seguro médico del IMSS, que incluye cobertura por enfermedades generales, maternidad y riesgos de trabajo.

¿Cuándo cae el primer pago de 2026 de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Tomando en cuenta las fechas en que se distribuyen los recursos, el primer pago de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026 a los aprendices caerá el próximo miércoles 28 de enero.

Además, al acudir a los cajeros automáticos, los beneficiarios podrán consultar el saldo de su cuenta utilizando tu Tarjeta del Bienestar. También tienen la opción de habilitar notificaciones, ya que recibirán avisos por correo electrónico y mensaje de texto el mismo día en que depositan el pago, por lo que se recomienda activar esta función.

Otra alternativa consiste en iniciar sesión a través de la plataforma oficial o ingresar a la aplicación móvil para consultar el saldo.

Jóvenes Construyendo el Futuro ampliará su cobertura en 2026

La meta establecida para 2026 es sumar a 500 mil jóvenes al programa, quienes recibirán apoyos económicos de manera bimestral. Desde su lanzamiento, Jóvenes Construyendo el Futuro ha contado con la participación de 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% son mujeres, y ha representado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos.

Durante los primeros 13 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se integraron 450 mil nuevos beneficiarios y se destinaron aproximadamente 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.

Para resolver dudas o realizar trámites y seguimiento, los interesados pueden acceder a la plataforma digital, comunicarse a la Línea del Gobierno (079), disponible las 24 horas, o utilizar el número 800 841 2020, que atiende de lunes a sábado asuntos relacionados con reportes de tarjetas. Además, la plataforma ofrece avisos para mantener informados a los participantes sobre notificaciones relevantes.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

¿Cuándo es el siguiente periodo de registros de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El proceso de inscripción inicia en la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde las personas interesadas acceden a la sección “Registro de aprendiz” para registrar sus datos personales.

Una vez seleccionada la opción ‘Registro de aprendiz’ en la página principal, se requiere ingresar y confirmar la información general, localizar el domicilio en el mapa, adjuntar una fotografía y obtener la carta compromiso antes de finalizar el trámite.

Para participar en la iniciativa, los requisitos son precisos: tener entre 18 y 29 años, no estar inscrito en alguna institución educativa ni contar con empleo al momento del registro, y aceptar la carta compromiso del programa.

