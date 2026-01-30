Inauguran puente desnivel en Hermosillo, ciudadanos lo reciben con aplausos y efusividad

Antonio Asitazarán en la inaguración del puente desnivel en Hermosillo. (X - @tonoastiazaran)

Entre gritos y aplausos de emoción los ciudadanos de la región de Hermosillo le dieron la bienvenida al puente desnivel del bulevar Luis Doblado con Solidaridad el pasado 25 de enero.

Antonio Asitazarán, el alcalde del lugar, fue el encargado de la inauguración de esta obra que beneficiará a más de 75 mil automovilistas que transitan todos los días la zona.

Esta nueva infraestructura, de acuerdo con el funcionario, es el reflejo de que se pueden lograr grandes proyectos con un presupuesto propio, que favorezcan a los pobladores en su vida diaria en el ahorro de tiempo en el tránsito e impacte de forma positiva la ciudad.

Luego de un poco más de un año de trabajos, los hermosillenses celebraron la inauguración del puente desnivel, manifestando su efusión a través de redes sociales y asistiendo al evento para ser de los primeros en ver este nuevo paso vehicular.

“Es una obra muy importante para la ciudadanía, estoy contento de ver a tantas familias reunidas”, expresó Asitazarán mientras realizaba el recorrido por la obra.

Puente desnivel en Hermosillo. (X - @tonoastiazaran)

Durante el paseo la directora de la Dirección General de Desarrollo e Infraestructura, Astarte Corro Ruíz fue la encargada de explicarle a los presentes los detalles más importantes que conforman el proyecto de tránsito, así como todos los beneficios de los que podrán disfrutar a partir de ahora.

El trabajo tuvo una duración de al menos 360 días, según información del alcalde, el cual contó con los mejores ingenieros en el área que habitan esta ciudad. Esta construcción tiene el objetivo de brindarles a los ciudadanos un ahorro en el tiempo que pasan los automovilistas.

Por otro lado, el funcionario lanzó una convocatoria dirigida a los artistas locales para ser los creadores del mural del nuevo puente, donde se refleje en la pintura la identidad de todos los habitantes de Hermosillo.