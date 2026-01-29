Hermano de Carlos Manzo se presentó a declarar ante la Fiscalía de Michoacán

Juan Manzo confirmó la colaboración mediante sus redes sociales. Crédito: Facebook - Juan Manzo

Juan Manzo, hermano del edil asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025 y actual Subsecretario de Gobernación de Michoacán, compareció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para declarar como testigo en la investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo.

Según información proporcionada por Juan, esta colaboración fue realizada de manera voluntaria.

La diligencia buscaría aportar información relevante para el avance del caso y la identificación de más responsables vinculado con el atentado.

Comparecencia ante la Fiscalía y motivaciones

En declaraciones compartidas en su cuenta oficial de Facebook y recogidas por Infobae México, el funcionario manifestó su expectativa de que los datos proporcionados contribuyan a esclarecer los hechos relacionados con el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.

El subsecretario señaló que acudió ante la Fiscalía General del Estado en calidad de testigo, con el objetivo de “evitar la impunidad de este lamentable acontecimiento”.

La comparecencia se produce en un entorno de alta tensión debido a los antecedentes.

Yesenia Méndez apareció en el Registro Nacional de Detenciones. Crédito: Especial

Un caso reciente es el de Yesenia Méndez, exsecretaria de Carlos Manzo, de quien se reportó su detención por presunta relación con el caso; sin embargo, ella misma informó que no fue detenida, sino que acudió a declarar ante las autoridades.

Estos hechos han generado confusión y han puesto en relieve la importancia de la colaboración directa, debido a que los reportes de su arresto estuvieron sustentados por su aparición en el Registro Nacional de Detenciones.

Trayectoria de Juan Manzo Rodríguez

Carlos Manzo Rodríguez se ha desempeñado en distintos puestos dentro del servicio público de Michoacán, incluyendo la Dirección de Gobernación de 2021 a 2023, la titularidad del Instituto del Transporte y la Secretaría del Ayuntamiento de Uruapan.

Su experiencia en la administración pública fue citada en reiteradas ocasiones por diversos medios locales.

Asimismo, reportes oficiales señalan que ha trabajado como Director General del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU), vocal propietario de uso público urbano en la cuenca del río Cupatitzio entre 2015 y 2017, vocal suplente de uso público urbano de la Comisión y Vigilancia del Consejo de Cuenca del río Balsas, y regidor con licencia en el Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, en septiembre de 2015.

Detenciones recientes y vínculos criminales

Las detenciones más recientes vinculadas con el caso ocurrieron el pasado 11 de enero de 2026, cuando fueron arrestados dos sujetos presuntamente relacionados con el homicidio de Carlos Manzo.

Estos dos fueron identificado como Samuel “N”, ex titular de Relaciones Públicas y Protocolo de Carlos Manzo, y Josué Elogio “N”, alias “Viejito”, señalado como taxista y narcomenudista.

De acuerdo con información oficial, el viejito presenta vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que opera en la región y grupo señalado como principal sospechoso del asesinato.

Su relación y posible implicación en el caso se centraría en que Samuel “N” presuntamente habría accedido a dar información sobre Carlos Manzo a cambio de dosis de cocaína, los cuales le suministraba “El Viejito” y él a su vez le respondía a un sujeto apodado “M2″, quien presuntamente es miembro del CJNG.

Declaraciones de Grecia Quiróz ante señalamientos

Grecia Quiroz respondió a los señalamiento que la vinculan con el asesinato de Carlos Manzo, (imagen ilustrativa). Crédito: Gobierno municipal de Uruapan

Por otra parte, Grecia Quiroz, quien ha sido señalada por internautas en el marco de la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, afirmó públicamente su disposición a colaborar con las autoridades.

En declaraciones recogidas por Infobae México, Quiroz manifestó que no está cerrada a ser investigada y reiteró su voluntad de esclarecer cualquier duda sobre su posible relación con el caso.

“Yo no tengo ningún problema. Yo casi cada ocho días me reúno con el fiscal”, señaló Grecia en conferencia con medios.

Además, explicó que tras sospechas internas en el pasado sobre la filtración de información desde un grupo de WhatsApp, ella misma autorizó al fiscal el acceso a su teléfono, con el objetivo de esclarecer la situación y demostrar que no existía ninguna irregularidad de su parte.