México

Hermano de Carlos Manzo exige justicia y critica ataques de Noroña a la alcaldesa

El familiar del exalcalde señala que los señalamientos del senador distraen del esclarecimiento del homicidio

Juan Manzo reconoce avances en
Juan Manzo reconoce avances en la investigación y mantiene confianza en la Fiscalía y el secretario Omar García Harfuch. Crédito: FB: Juan Manzo

Juan Manzo, hermano del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, exigió al senador Gerardo Fernández Noroña dejar de lanzar acusaciones contra la presidenta municipal Grecia Quiroz —viuda del exedil— y concentrarse en demandar resultados en la investigación del homicidio ocurrido el 1 de noviembre.

El familiar del exalcalde señaló que los señalamientos del legislador solo distraen de la exigencia central: avanzar en el esclarecimiento del crimen que conmocionó a la región.

Incluso pidió que el senador “evite conducirse como tapadera de quienes han sido señalados” y criticó los comentarios difundidos por Fernández Noroña en redes y en su podcast.

Juan Manzo responde a críticas
Juan Manzo responde a críticas de Noroña hacia Grecia Quiroz. Crédito: @Juan Manzo

Previamente, Juan Manzo había respondido vía Facebook a las declaraciones del senador y aclaró que cualquier posible denuncia por violencia política de género contra Noroña corresponde únicamente a la alcaldesa Quiroz.

Confianza en las autoridades, pero reconocimiento de pendientes

El hermano del exalcalde afirmó que existen avances importantes, aunque insistió en que el caso aún requiere esclarecer la operación completa y, especialmente, identificar a los autores intelectuales.

Explicó que las investigaciones han logrado reconstruir parte de la planeación del homicidio desde niveles operativos, pero falta profundizar en la relación entre la célula delictiva y la delincuencia organizada.

Omar García Harfuch sigue al
Omar García Harfuch sigue al pendiente de investigación sobre asesinato de Carlos Manzo. . REUTERS/Henry Romero

Pese a las deficiencias señaladas, aseguró que las familias continúan otorgando un voto de confianza a la Fiscalía de Michoacán y al secretario Omar García Harfuch, confiando en que las indagatorias conducirán a resultados concretos.

Las declaraciones de Noroña que desataron la polémica

Fernández Noroña criticó a la alcaldesa Grecia Quiroz después de que ella solicitó investigar a los políticos Raúl Morón y Leonel Godoy por una posible relación con el asesinato de su esposo.

El senador calificó como “irresponsables” esos señalamientos y afirmó que la edil busca proyectarse políticamente rumbo a la gubernatura de Michoacán.

El senador mexicano aseguró que la viuda del exalcalde de Uruapan buscará la gubernatura de Michoacán. Crédito: GF Norona Oficial

También aseguró que la oposición respaldaría a Quiroz para posicionarla como referente, al considerar que necesitan “figuras extremas” que les generen presencia pública.

Asimismo, llamó a la alcaldesa a acudir a la Fiscalía si cuenta con elementos para sostener sus acusaciones.

La estructura criminal detrás del homicidio

El asesinato del alcalde ha revelado una compleja red delictiva asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), integrada por jóvenes reclutados, operadores logísticos y mandos con trayectoria criminal.

La audiencia judicial de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, permitió reconstruir la operación completa y el papel de los distintos involucrados.

El licenciado, detenido por su
El licenciado, detenido por su implicación en el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Entre los implicados clave destacan:

• Víctor Manuel “N”, de 17 años, presunto autor material.

• Fernando Josué “N”, de 16 años, cómplice en la logística.

• Ramiro “N”, coordinador operativo y reclutador de los jóvenes.

• Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, autor intelectual y enlace con la estructura de “El R1”.

• Ramón Álvarez Ayala, “El R1”, líder regional del CJNG y figura que habría ordenado la ejecución.

La investigación también apunta a la posible participación de informantes municipales y a la desaparición de uno de los escoltas de Manzo, considerado pieza clave para completar la reconstrucción de los hechos.

