“Yo no estoy cerrada a ser investigada”: Grecia Quiroz respondió los señalamientos que recibió sobre el asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz respondió a los señalamiento que la vinculan con el asesinato de Carlos Manzo, (imagen ilustrativa). Crédito: Gobierno municipal de Uruapan

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, respondió este lunes 19 de enero a los señalamientos hechos por internautas en redes sociales que piden su investigación con relación al asesinato de Carlos Manzo.

Estos rumores y posicionamientos habrían surgido luego de que hizo viral una fotografía en la que Grecia aparece junto a Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo de Carlos Manzo, vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato.

En declaraciones con medios de comunicación, la funcionaria afirmó: “Yo no estoy cerrada a ser investigada”, subrayando su disposición a colaborar con las autoridades y su rechazo a las versiones que la relacionan con el crimen.

Además, señaló que ya sabe de dónde vienen estas acusaciones, detallando que ha visto ha visto comentarios en redes de una mujer que presuntamente estaría vinculada con la venta de plazas de trabajo en la entidad.

Respuesta directa a las acusaciones

Quiroz reconoció que ha visto en redes sociales publicaciones que sugieren su posible implicación y que incluso proponen que sea la primera persona investigada.

Sobre eso, la alcaldesa manifestó: “Yo no tengo ningún problema. Yo casi cada ocho días me reúno con el fiscal”, señalando la apertura y transparencia con la que sostiene su gestión con la investigación encabezada por Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán.

Explicó que, tras sospechas internas en el pasado sobre la filtración de información desde un grupo de WhatsApp, ella misma autorizó al fiscal el acceso a su teléfono, con el objetivo de esclarecer la situación y demostrar que no existía ninguna irregularidad de su parte.

Defensa personal y vínculo con Carlos Manzo

Además, Grecia calificó los señalamientos como absurdos y negó cualquier participación en el asesinato de su esposo difunto, Carlos Manzo.

La alcaldesa afirmó que ha colaborado con las autoridades. (imagen ilustrativa). REUTERS/Ivan Arias

Enfatizó que, lejos de tener motivos para perjudicarlo, mantenía una relación de respeto y aprecio con él: “Si yo hubiera estado junto a él, yo doy mi misma vida por él, porque fue un gran ser humano, una gran persona, un gran padre, un gran esposo, que merecía todo, la lealtad sobre todo”.

La alcaldesa resaltó que la lealtad es un valor fundamental que aprendió de Manzo y que no traicionaría bajo ninguna circunstancia.

Mensaje a quien pide su investigación

En las declaraciones, Grecia Quiroz refirió que es una mujer quien pide mediante redes sociales que ella sea la primera persona investigada por el caso, sin embargo, en los videos compartidos por medios locales no se detalla la identidad.

Además, la alcaldesa refiere que sería una mujer relacionada con la venta de plazas de trabajo en la entidad.

“Así como yo estoy abierta a ser investigada, pues también a ella que se le investigue por las plazas que vendió en su momento”, declaro Quiroz.

Añadió que no conoce personalmente a la principal responsable de los señalamientos y sugirió que podría estar buscando notoriedad en el contexto nacional.

“Es una persona que yo ni conocía y que, pues, no sé si se quiera colgar del movimiento”, dijo la alcaldesa.

Por último, le recomendó a la mujer que pide su investigación lo siguiente: “que siga trabajando, que le vaya bien y que se dé a conocer por su trabajo y no por hacer señalamientos”.

Puntos destacados de la nota

Grecia Quiroz afirmó: “No estoy cerrada a ser investigada” , en referencia a los señalamientos que la vinculan con el asesinato de Carlos Manzo .

La alcaldesa confirmó que proporcionó su dispositivo móvil a las autoridades para demostrar transparencia en la investigación

Calificó de absurdas las acusaciones y defendió su relación con Manzo, resaltando su lealtad hacia él