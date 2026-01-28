México

La Suprema Corte aclara cuándo se puede cambiar de abogado y desde cuándo se puede apelar una sentencia penal

El Pleno de la SCJN determinó que el plazo para impugnar un fallo judicial comienza al día hábil siguiente de la audiencia de lectura y explicación

La Corte establece que solo la incapacidad técnica manifiesta y reiterada permite sustituir a un defensor, respetando la estrategia profesional. (Adobe Stock)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió dos criterios importantes que impactan directamente en los juicios penales en México.

Las resoluciones explican, de forma clara, en qué casos un juez puede impulsar el cambio de abogado defensor y a partir de qué momento empieza a correr el plazo para apelar una sentencia penal.

Ambos criterios buscan que las personas tengan una defensa real y que no haya confusión en los tiempos legales.

¿Puede un juez cambiar al abogado de una persona acusada?

La Corte validó el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite a la persona juzgadora promover el cambio de defensor o defensora sólo en casos muy específicos.

La Suprema Corte garantiza que la persona juzgada tenga derecho a elegir a su abogado y a recibir una defensa efectiva. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Esto aplica cuando el abogado demuestra una incapacidad técnica clara y repetida que ponga en riesgo la defensa de la persona imputada.

La Suprema Corte dejó en claro que no se trata de quitar abogados por cualquier error, sino de evitar que una mala defensa afecte seriamente el derecho de la persona acusada a un juicio justo.

Qué sí es incapacidad técnica y qué no

Para que proceda un cambio de defensor, deben existir señales objetivas y constantes de que el abogado no está cumpliendo con su trabajo. La Corte explicó que algunos ejemplos son:

  • No conocer reglas básicas del proceso penal
  • No presentar recursos o defensas sin una razón válida
  • Dejar pasar actos importantes del juicio
  • Abandonar de hecho la defensa de su cliente
Solo una incapacidad técnica clara y reiterada permite al juez impulsar el cambio de abogado defensor. (X @UN_SPExperts)

Al mismo tiempo, el Alto Tribunal aclaró algo clave: un juez no puede cambiar a un abogado solo porque no le gusta su estrategia.

Las decisiones de defensa pueden variar y eso no significa que sean malas o incorrectas. Lo que importa es si hubo negligencia o desinterés real.

Qué debe hacer el juez antes de cambiar al abogado

La Suprema Corte también explicó que, antes de impulsar un cambio de defensor, el juez debe respetar varios pasos para proteger los derechos de la persona acusada:

  • Escuchar lo que opina la persona imputada
  • Respetar su derecho a elegir a su abogado
  • Explicar claramente por qué considera necesario el cambio
  • Dar tiempo suficiente para que el nuevo abogado prepare la defensa
Un juez solo puede promover el cambio de abogado cuando existe incapacidad técnica clara y reiterada. (Foto AP/Marco Ugarte, Archivo)

Si estos pasos no se cumplen y no hay una justificación clara, el cambio de abogado puede ser inconstitucional, ya que también afecta la reputación y la independencia profesional de las y los abogados.

¿Desde cuándo se puede apelar una sentencia penal?

En otro tema, la Suprema Corte aclaró desde qué momento empiezan a contar los diez días para apelar una sentencia penal.

La Corte confirmó que el plazo comienza al día hábil siguiente de la audiencia donde el juez lee y explica la sentencia.

Esto se debe a que en esa audiencia las partes conocen directamente las razones del fallo, pueden hacer preguntas y, además, ya deben tener acceso a la versión escrita de la sentencia.

El plazo para apelar una sentencia penal inicia al día hábil siguiente de la audiencia de lectura y explicación del fallo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Con esta información completa, las personas pueden decidir si apelan o no.

La Corte concluyó que esta regla es clara, razonable y no limita el derecho a impugnar una sentencia.

Estas decisiones quedaron establecidas en el Amparo en Revisión 370/2025, resuelto por el Pleno de la Suprema Corte el 27 de enero de 2026, y sirven como guía para que los juicios penales sean más claros y justos para todas las personas.

