Encuentran vehículo presuntamente ligado con el ataque contra diputados en Culiacán

(FOTO: RRSS/Ilustrativa)

Luego del ataque a balazos en contra de los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda en Culiacán, Sinaloa, las autoridades federalas informaron sobre el hallazgo de un vehículo supuestamente implicado en los hechos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguró un automotor de color blanco en aparente estado de abandono tras los operativos implementados por el ataque armado.

De igual manera, la institución encabezada por Omar García Harfuch destaca que hay intercambio de información entre las corporaciones del Gabinete de Seguridad y son analizadas las cámaras de vigilancia del lugar para poder identificar la ruta de escape de los atacantes.

Al menos un helicóptero sobrevuela la zona Crédito: X/@Eco1_LVM

Dos diputados y un escolta heridos en ataque armado en Culiacán

El reporte compartido el 28 de enero señala que tanto Sergio Torres como Elizabeth Montoya fueron llevados a hospitales tras las detonaciones de arma de fuego, los dos presentan lesiones por arma de fuego.

Del mismo modo, un escolta fue herido al momento de repeler el ataque, el estado de salud de este último es reportado como estable.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...