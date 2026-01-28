México

Reportan ataque armado contra los diputados de MC Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán, Sinaloa

Un grupo armado habría disparado armas de fuego en la zona del Malecón viejo, a la altura de la calle Domingo Rubí

Las autoridades desplegaron un operativo
Las autoridades desplegaron un operativo luego de los reportes del ataque armado. (| X / @FUCKCDMXPOLICIA)

La tarde de este miércoles 28 de enero, la población de Culiacán, Sinaloa sufrió un ataque armado dirigido a la diputada local Elizabeth Montoya en Culiacán.

De acuerdo con reportes de medios locales, las autoridades desplegaron un operativo en la zona del Malecón viejo, a la altura de la calle Domingo Rubí.

Este hecho ocurre en una entidad en la que incluso el gobernador considera que son “normales” los ataques. Esto se respalda con cifras y con casos recientes, como el ocurrido en La Lima.

El pasado martes 27 de enero, la alerta a las autoridades se generó poco antes de las 18:00 horas, cuando ciudadanos reportaron una agresión con arma de fuego en un taller mecánico con razón social Car Tec Automotriz, según informó Debate.

Los delitos en la entidad
Los delitos en la entidad se mantienen elevados. (Timenews/FB)

Los primeros reportes indicaban que dos hombres habían sido atacados por disparos de armas de fuego al interior del establecimiento, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad y emergencia., por lo que elementos de la Guardia Nacional y la Cruz Roja atendieron la emergencia.

Luego de trasladarse al taller ubicado en la avenida Josefa Ortiz de Domínguez y calle Estrella, en el sector de La Lima, fueron guiados hasta el lugar donde se encontraban las víctimas y procedieron a brindarles auxilio.

Tras revisar los signos vitales, confirmaron que uno de los hombres ya no contaba con vida, debido a que recibió múltiples impactos de bala. Las víctimas del atentado a balazos dentro del taller mecánico fueron identificadas por sus familiares y de acuerdo con la información confirmada por la misma fuente, el hombre que perdió la vida respondía al nombre de Javier N, de 59 años de edad, mientras que el lesionado fue identificado como Gregorio N, de 54 años.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si las víctimas eran empleados del negocio o clientes que se encontraban en el lugar al momento del ataque.

El Gobierno de Sinaloa consideró
El Gobierno de Sinaloa consideró comunnes los ataques armados contra elementos de seguridad.

Rocha Moya considera “comunes” los ataques armados

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, calificó como “comunes” los ataques armados contra corporaciones policiacas, luego de la agresión registrada la mañana del martes 27 de enero durante una persecución en Culiacán.

En el incidente participaron elementos de la Policía Municipal y el secretario de Seguridad Pública municipal, Alejandro Bravo Martínez.

Rocha Moya explicó que el ataque ocurrió en el marco de un operativo que culminó con la detención de cuatro presuntos delincuentes, quienes respondieron con disparos.

Según el mandatario, la camioneta oficial del secretario de Seguridad Pública fue la más afectada, aunque el blindaje del vehículo impidió que los proyectiles causaran lesiones. Bravo Martínez resultó ileso y permanece en buen estado de salud.

El gobernador detalló que los hechos se originaron cuando un grupo armado presuntamente seguía a policías municipales que ya habían concluido su turno y se dirigían a sus domicilios, lo que desencadenó el enfrentamiento cerca del complejo policial.

