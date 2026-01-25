Delitos por huachicoleo y electorales cometidos por servidores públicos: el total de casos reportados por la SSPC

El análisis de la incidencia delictiva federal en México revela una disminución significativa de delitos entre 2012 y 2025. (Especial)

El análisis de la incidencia delictiva federal en México entre 2012 y 2025 mostró una tendencia marcada por fluctuaciones en los distintos tipos de delitos perseguidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

Las estadísticas provienen del Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) y se basan en los delitos registrados en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas en las entidades federativas.

Las tendencias generales mostraron que durante el periodo analizado, el total anual de delitos federales registró una disminución significativa. En 2012, el total general de delitos del fuero federal superaba holgadamente los 95 mil casos; en contraste, para 2025 se notó un registro preliminar de poco más de 84 mil delitos.

Cifras por delito según informe de la SSPC

Esta reducción refleja tanto un descenso en los delitos tradicionales como cambios en la metodología de clasificación y registro, que han ajustado la forma en que se cuentan ilícitos específicos (como los relacionados con hidrocarburos y electorales).

De acuerdo con el documento, el robo de hidrocarburos registró un total nacional acumulado de 2019 a 2025 de 53 mil 268 casos registrados, mientras que en 2025 ocurrieron 9 mil 467 casos.

El reporte distingue entre delitos electorales contemplados en el Código Penal Federal (CPF) y los previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE). Según el documento, de 2012 a 2025 se registraron 15 mil 439 casos, ocurriendo únicamente 6 en 2025.

El rubro de los delitos cometidos por servidores públicos mostró un total nacional acumulado de 2012 a 2025 de 57 mil 779 casos, de los cuales, 4 mil 472 ocurrieron en 2025.

Estas cifras corresponden a presuntos delitos registrados en averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas en agencias del Ministerio Público Federal, de acuerdo con el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE) y la Fiscalía General de la República.

Ejmeplo de estos casos es el del funcionario que luego de concluir su cargo en el palacio municipal, fue detenido por las autoridades, por el delito de hoimicidio. (Facebook/Carlos Alberto)

Otros delitos registrados en el informe de la SSPC

Los delitos contra la salud (narcotráfico, narcomenudeo y delitos relacionados) han sido históricamente el rubro con mayor número de casos, aunque en los años recientes se observa una tendencia a la baja.

Por ejemplo, mientras que en 2012 se contabilizaban cerca de 55 mil delitos en este rubro, para 2025 el número estimado ronda los 18 mil casos, consolidando una reducción del 67% aproximadamente.

Esto responde, en parte, al fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad basada en el fortalecimiento a las causas, que atiende cuatro ejes planteados por la presidenta de México. El combate al narcomenudeo a nivel local y a reformas legales han redefinido el alcance federal en estos ilícitos.

La evolución normativa durante el periodo ha impactado el registro estadístico. Desde 2019, la incorporación expresa de delitos derivados de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE) y de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, ha modificado los datos históricos, destacando el surgimiento y posterior consolidación de estas categorías por fuera de las agrupaciones tradicionales.

El 2020 marcó una relativa caída en la incidencia reportada, fenómeno asociado probablemente a la emergencia sanitaria de COVID-19 y la interrupción temporal de actividades en dependencias y movilidad social, tendencia que gradualmente se revirtió en los años siguientes.