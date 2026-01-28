Camioneta de Maru Campos cae en bache y se poncha neumático en Cd Juárez, pide a alcalde atender el tema: “Que se ponga a trabajar”

Maru Campos pidió al alcalde de Ciudad Juárez revisar el tema. (Impresión de pantalla video)

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, pidió a Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, ponerse a trabajar en reponer los baches que hay en esa localidad.

Esto, luego de que al circular por las calles de Ciudad Juárez, se ponchara una llanta de su camioneta tras pasar por un bache.

La mandataria estatal dio a conocer el hecho por medio de sus redes sociales, mismas en las que posteó un video en el que explicó lo sucedido.

“Hola cómo están, estoy aquí en Ciudad Juárez esta tarde, pues vine a entregar el CERSAI, que es este centro de rehabilitación para las mujeres, a nuestras hermanas, personas privadas de la libertad, muy contentos también de haber entregado algunas inscripciones para MediChihuahua, para que la gente tenga sus medicinas y sus atenciones médicas”, dijo Campos.

Narro que iba circulando por Ciudad Juárez, “y de repente, ¡Pum!, sentí como que no habíamos caído en algo ¿Que creen? Nos caímos en un bache, de estos que deja la administración municipal, el presidente Cruz Pérez Cuellar, pues sin tapar, y que desgraciadamente, toda la gente de Juárez exclama, grita, exige que por ser esta una función municipal, que se ponga a trabajar en los baches el alcalde", dijo la gobernadora.

La mandataria posteó un video en sus redes sociales en el que se ve el daño a su vehículo Crédito: X @MaruCampos_G

Acompañado del video, la gobernadora posteó un mensaje escrito, en el que dijo que se le había ponchado una llanta a su camioneta por un bache, como a diario le ocurría a muchos Juárenses. Aunque señaló que lo había tomado con buen ánimo, aprovechaba para hacer un llamado a las autoridades municipales para atender las calles y evitar esos incidentes.

“Hoy estamos muy contentos en la frontera número uno, Ciudad Juárez, con la entrega del CERESO Femenil No. 2 y la inauguración del CERSAI 3, con el que seguimos avanzando en infraestructura que dignifica y transforma. Desgraciadamente… en el camino nos encontramos con un bache que terminó con la llanta del vehículo, como le ocurre a muchos juarenses. Lo tomamos con buen ánimo, pero aprovechamos para hacer un llamado a las autoridades municipales para atender las calles y evitar estos incidentes en las familias de Juárez. A Juárez hay que quererlo y cuidarlo todos los días", dijo la mandataria.