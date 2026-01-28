México

Activan operativo en Sinaloa tras ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano

Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fueron agredidos en Culiacán

Guardar
(X/@asisucedegto)
(X/@asisucedegto)

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó sobre un operativo con el objetivo de que sean detenidos los responsables de un ataque armado contra disputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán.

"He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables", escribió el mandatario estatal por la tarde del 28 de enero.

Las personas atacados son Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, quienes se desempeñan como diputados. Fueron trasladados a un hospital tras la agresión.

De igual manera, Rocha Moya se comunicó con Claudia Zulema Sánchez, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que las acciones sean realizadas con “prontitud y celeridad” en las averiguaciones que fueron iniciadas tras el ataque armado.

(Especial)
(Especial)

Minutos después de su primer mensaje, el gobernador de Sinaloa también solicitó al Dr. Cuitláhuac González Galindo, titular de la Secretaría de Salud de Sinaloa, que vaya a los hospitales a los que los diputados fueron ingresados con el fin de que supervise de manare personal la atención de Sergio Torres y Elizabeth Montoya.

Un escolta resultó herido; buscan a responsables por tierra y aire

Derivado del atauque hay tres personas heridas, pues además de los diputados mencionados la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que los escoltas repelieron el ataque y en estas acciones uno resultó herido.

Las tres personas fueron llevadas a hospitales mientras que en el sitio el Grupo Interinstitucional comenzó un operativo por tierra y aire con el objetivo de ubicar a los responsables.

Un video compartido en redes sociales muestra un helicóptero sobrevolando la zona ras el ataque armado.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

