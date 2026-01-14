México

Sinaloa será la nueva base de un Sector Naval de la Marina: gobierno estatal donó 25 hectáreas para su construcción

El estado enfrenta una ola de violencia causada por la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa que han provocado más de 2 mil homicidios

Este martes fueron donadas 15
Este martes fueron donadas 15 hectáreas de terreno para la construcción del Sector Naval. Foto: Gobierno Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa donó este martes un terreno adicional en Nuevo Altata, ubicado en el municipio de Navolato, para la instalación de un nuevo Sector Naval de la Secretaría de Marina (Semar), lo cual suma un total de 25 hectáreas para lograr su construcción.

Esta medida se llevó a cabo como parte de un acuerdo de donación con el objetivo de elevar la seguridad en la zona y permitir una presencia militar permanente, según informó el gobernador Rubén Rocha Moya tras la firma del acuerdo con el comandante de la Cuarta Región Naval, el vicealmirante José Daniel Reséndiz Sandoval.

La superficie asignada suma ahora 25 hectáreas, tras la reciente adquisición de un predio de 15 hectáreas al Consejo de Administración del Desarrollo de Nuevo Altata, que se añade a las 10 ya cedidas con anterioridad.

“Esto le va a dar mayor confianza a la gente que piense en irse a hacer su casa, a comprar su casa, a poner su restaurante, a hacer algún negocio allá en Nuevo Altata, pues dará más confianza estando la Marina”, aseguró el gobernador.

Prevén atracción turística en el puerto

Foto: Gobierno de Sinaloa
Foto: Gobierno de Sinaloa

Rocha Moya también afirmó que con el nuevo Sector Naval permitirá elevar la atracción turística del puerto de Altata, por lo que se realizarán trabajos de remodelación y embellecimiento del destino turístico durante el año.

“Enseguida nosotros vamos a hacer unos trabajos de remodelación en el viejo Altata, porque es un destino de fin de semana y de Semana Santa de los culichis, a la gente le gusta, y entre más le agreguemos a Altata, pues vamos a tener mayor desarrollo”, dijo.

Por su parte, el vicealmirante Reséndiz Sandoval explicó que la creación del Sector Naval responde a un interés estratégico del secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y del propio gobierno estatal.

También señaló que el Sector Naval contará con mil 100 elementos de la Marina, pertenecientes al Batallón de Infantería, así como los asignados al CENDI y el personal administrativo.

Foto: Gobierno de Sinaloa
Foto: Gobierno de Sinaloa

“Para la Marina significa potenciar las operaciones que nosotros hacemos y nuestras capacidades, era un punto estratégico para nosotros, ya lo traía visualizado mi almirante secretario y ahora el doctor Rocha, con este esfuerzo que también está haciendo el estado de Sinaloa al donar estas 15 hectáreas”, comentó el vicealmirante.

La firma de este acuerdo fue atestiguada por funcionarios estatales y navales, entre ellos la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, el secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho, y el comandante de la Octava Zona Naval, Saúl Hirám Bandala Garza.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración del Desarrollo de Nuevo Altata, Edgar Burqueño Lara, destacó que el acuerdo fortalecerá la seguridad pública en Navolato y beneficiará a los pescadores de la región.

Violencia continúa en Sinaloa

La creación de este Sector Naval de la Marina se acuerda en un contexto de violencia que azota a Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024, causada por la disputa interna que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Camioneta con cuerpos y narcomensaje
Camioneta con cuerpos y narcomensaje de advertencia hallada en Culiacán coincide con visita presidencial.(X @lopezdoriga)

De acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado, desde el comienzo de la guerra hasta el mes de diciembre de 2025 se han registrado más de 2 mil homicidios en la entidad.

