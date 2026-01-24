Las poderosas bondades de cocinar los alimentos con aceite de oliva

(Imagen ilustrativa Infobae)

El aceite de oliva se ha consolidado como un elemento central en la gastronomía mundial, reconocido por sus propiedades nutricionales y su capacidad para realzar el sabor de los alimentos.

Diversos estudios nutricionales han documentado los beneficios de cocinar con aceite de oliva, destacando su contenido de grasas monoinsaturadas, antioxidantes y compuestos fenólicos.

Consumidores y expertos en salud coinciden en que este ingrediente, típico de la dieta mediterránea, aporta ventajas tanto en la preparación de platillos como en la preservación de nutrientes esenciales.

Las cocinas de España, Italia y Grecia han sido pioneras en la incorporación del aceite de oliva en recetas tradicionales. Además de su perfil organoléptico, el aceite de oliva ofrece una mayor estabilidad frente al calor respecto a otros aceites vegetales, lo que lo convierte en una opción preferente para la cocción y el salteado.

Aquí te contamos de varios platillos preparados con aceite de oliva.

Ensalada caprese: frescura y equilibrio

La ensalada caprese, originaria de Italia, combina tomate, mozzarella y albahaca, aderezados con aceite de oliva virgen extra. Este platillo resalta el papel del aceite como potenciador de sabores y facilitador de la absorción de vitaminas liposolubles presentes en los vegetales.

Según expertos en nutrición, la presencia de grasas saludables contribuye a que el organismo aproveche mejor los micronutrientes del tomate, como el licopeno y las vitaminas A y E. El aceite, al no requerir calentamiento en esta receta, mantiene intactos sus antioxidantes, lo que incrementa el aporte nutricional general del plato.

Salteado de verduras: preservación de nutrientes

El salteado de verduras en aceite de oliva se ha popularizado en la cocina contemporánea por su capacidad de conservar colores, texturas y nutrientes.

El uso de aceite de oliva virgen extra en este método permite alcanzar temperaturas moderadas sin degradar de forma significativa los ácidos grasos ni los compuestos fenólicos.

Diversos análisis han mostrado que la cocción con aceite de oliva contribuye a preservar hasta un 80% de la vitamina C y polifenoles de vegetales como el brócoli y la espinaca. Además, el sabor característico del aceite de oliva aporta un perfil aromático que complementa la frescura de los ingredientes.

Pescado al horno: sabor y salud en cada porción

El pescado al horno preparado con una base de aceite de oliva representa una de las opciones más recomendadas por nutricionistas.

Este método de cocción minimiza la pérdida de ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud cardiovascular. El aceite de oliva forma una película protectora que evita la deshidratación del pescado y potencia la transferencia de sabores entre las hierbas aromáticas, los cítricos y la proteína animal.

Estudios han documentado que el consumo regular de pescado cocido en aceite de oliva puede contribuir a la reducción del colesterol LDL y a la mejora de la función endotelial. Esta combinación ofrece una alternativa equilibrada para quienes buscan cuidar su alimentación sin sacrificar el sabor.