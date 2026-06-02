México

Clima hoy en México: temperaturas para Acapulco de Juárez este 2 de junio

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guardar
Google icon
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Secretaría de Turismo)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Secretaría de Turismo)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este martes, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Acapulco de Juárez.

La probabilidad de lluvia para este martes en Acapulco de Juárez es de 80% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En tanto, la nubosidad será del 49% en el transcurso del día y del 42% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 33 grados y un mínimo de 27 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 12.

PUBLICIDAD

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Acapulco de Juárez (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en el puerto más famoso de México

Acapulco de Juárez, uno de los destinos turísticos de México ubicado en Guerrero, tiene un clima tropical húmedo beneficiado por las aguas del océano Pacífico, las más cálidas en el planeta.

En promedio anual, el termómetro llega a marcar 26 grados, aunque las temperaturas máximas incluso suben hasta 36 grados con sensación térmica de 41 grados.

En contraste, las temperaturas más bajas oscilan entre los 23 grados, aunque raras veces han llegado a disminuir hasta los 16 grados por masas de aire provenientes del Ártico, como pasó en febrero de 2021.

Entre los meses de mayo a noviembre las tormentas tropicales y los huracanes pueden representar una amenaza para la población; de ellos, agosto y septiembre son los meses en donde hay más días de precipitación.

Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)
Este famoso puerto se caracteriza por tener un clima tropical húmedo (Cuartoscuro)

Qué tipo de clima hay en México

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer divide al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son excesivamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a verse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las fuertes inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto una alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales urbes, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en Acapulco de JuárezClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puebla de Zaragoza

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puebla de Zaragoza

Pronóstico del clima en Ecatepec para antes de salir de casa este 2 de junio

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Ecatepec para antes de salir de casa este 2 de junio

Ciudad de México: la predicción del tiempo para este 2 de junio

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Ciudad de México: la predicción del tiempo para este 2 de junio

Critican a Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, por su video de época en Metro Hidalgo

La remodelación en la estación y la instalación de candelabros han desatado memes

Critican a Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, por su video de época en Metro Hidalgo

México: las predicciones del tiempo en Puerto Vallarta este 2 de junio

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

México: las predicciones del tiempo en Puerto Vallarta este 2 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran laboratorio clandestino con valor de más de 2 mil 900 millones de pesos en Chihuahua

Aseguran laboratorio clandestino con valor de más de 2 mil 900 millones de pesos en Chihuahua

FGR revela cómo operaba el esquema de la red de lavado de dinero de “El Caballito”

CJNG está detrás de la construcción del túnel entre México y EEUU: aseguran 4 personas y millones de dólares en cocaína

EEUU equipara cárteles con grupos terroristas: por qué su estrategia para combatir las redes financieras no funcionaría

Maru Campos admitió que gobiernos anteriores “se coludían con el narco” y desata polémica en redes

ENTRETENIMIENTO

Critican a Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, por su video de época en Metro Hidalgo

Critican a Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, por su video de época en Metro Hidalgo

Sonido La Changa anuncia tocada gratis en Paseo de la Reforma por su 58 aniversario

ARMY encuentra freebies de BTS a la venta en un tianguis

MasterChef 24/7: Litzy volvió al foro en medio de rumores de su separación del chef Poncho Cadena

Esto encontró la mamá de Valentín Elizalde al entrar a su cuarto por primera vez tras 20 años

DEPORTES

Accidentado paisaje alrededor del Estadio Ciudad de México a días del Mundial 2026: obras a contrarreloj, anuncios sancionados y comerciantes que resisten

Accidentado paisaje alrededor del Estadio Ciudad de México a días del Mundial 2026: obras a contrarreloj, anuncios sancionados y comerciantes que resisten

La otra cara del Mundial 2026, los vecinos del Azteca resisten a las obras y afectaciones

Cómo funciona la nueva aplicación de la FIFA para descargar tus entradas del Mundial 2026

Así será la ceremonia de inauguración del Mundial en CDMX: a qué hora deberás llegar al Estadio Banorte

¿Quiénes son los jugadores de la Liga Mx que fueron convocados por Ecuador para el Mundial 2026?