El té que debes tomar por las mañanas para controlar el exceso de azúcar y prevenir daño en los riñones

El té de diente de león puede ayudar a regular la glucosa y a proteger los riñones, según estudios recientes en animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de té de diente de león ha captado la atención de la comunidad científica por su potencial para regular la glucosa y prevenir complicaciones renales asociadas al exceso de azúcar.

Aunque los hallazgos más sólidos provienen de estudios en animales y cultivos celulares, los nutrientes y compuestos activos presentes en esta planta ofrecen perspectivas prometedoras para el bienestar metabólico y la protección de órganos claves.

La raíz y las hojas del diente de león contienen ácido chicórico y clorogénico, sustancias vinculadas a la mejora de la sensibilidad a la insulina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel del diente de león en el control del azúcar

Investigaciones recientes han señalado que el diente de león podría favorecer la reducción de los niveles de glucosa en sangre. Los extractos obtenidos de la raíz y las hojas contienen sustancias como el ácido chicórico y el ácido clorogénico, que han demostrado en pruebas con animales la capacidad de mejorar la sensibilidad a la insulina y disminuir la glucosa circulante.

El té de diente de león, al incorporar estos compuestos de forma natural, puede integrarse a la rutina diaria como complemento de una dieta equilibrada. Los efectos observados incluyen:

Modulación del metabolismo de los carbohidratos.

Estímulo a la secreción de insulina.

Potencial para frenar la absorción rápida de azúcares.

El consumo de té de diente de león fomenta la modulación del metabolismo de los carbohidratos y promueve la secreción natural de insulina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dichas acciones sugieren un beneficio directo para quienes buscan mantener bajo control el azúcar en sangre y reducir el riesgo de complicaciones asociadas.

Protección renal y capacidad antioxidante

El daño en los riñones suele estar vinculado a niveles elevados de glucosa y a procesos inflamatorios persistentes. Principalmente, contiene antioxidantes naturales, como el betacaroteno y los polifenoles, que en estudios con modelos animales han demostrado limitar el estrés oxidativo y reducir la acumulación de grasas en órganos como el hígado y los riñones.

Entre los posibles mecanismos de protección renal, se destacan:

Reducción de la inflamación en tejidos sensibles.

Prevención de la acumulación de lípidos y toxinas.

Refuerzo del equilibrio electrolítico, gracias al aporte de potasio.

Los antioxidantes presentes en el diente de león, como el betacaroteno y los polifenoles, limitan el daño oxidativo y la inflamación en tejidos sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra inulina, abundante en la raíz, promueve una flora intestinal saludable, lo que indirectamente puede impactar en la salud renal mediante la mejora general del metabolismo.

Valor nutricional y formas de consumo

El té preparado con raíz seca de diente de león es una de las formas más populares de aprovechar estos beneficios. Sin embargo, la planta entera ofrece ventajas adicionales:

Las hojas, crudas o cocidas, aportan vitaminas A, C y K, así como vitamina E, folato y pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B.

La raíz proporciona más de 3 gramos de fibra por cada 105 gramos cocidos, lo que contribuye a la regularidad intestinal y el bienestar digestivo.

El contenido mineral incluye hierro, calcio, magnesio y especialmente potasio, útil para la salud cardiovascular y renal.

La diversidad en el modo de consumo permite incorporar el diente de león en ensaladas, sopas o como infusión, ampliando así las alternativas para quienes buscan sumar sus propiedades a la dieta.

Las hojas de diente de león, consumidas crudas o cocidas, son fuente de vitaminas A, C, K, E, folato y minerales esenciales como hierro y calcio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sugerencias para incorporar el té de diente de león:

Preparar infusiones con raíz seca o tostada.

Alternar entre té de raíz y hojas frescas en ensaladas.

Consultar siempre a un profesional de la salud antes de usar suplementos concentrados.