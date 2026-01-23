México

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

‘Mercurio and friends’ fue el proyecto con el que la agrupación celebró sus 30 años de trayectoria durante 2025

Podría haber más conciertos de
Podría haber más conciertos de 'Mercurio and friends para 2026'. Foto: Instagram/@grupomercurio.

El grupo musical ‘Mercurio’ hizo referencia a que podrían programarse más conciertos de su popular proyecto ‘Mercurio and Friends’.

Este anuncio fue dado a conocer a través de las redes sociales oficiales de la banda de pop noventera.

En una publicación se le vio acompañada de la exintegrante de OV7, Erika Zaba, quien perteneció a este proyecto musical, el cual festejaba los 30 años de la banda noventera de pop.

“Con nuestra güera @erikazaba que tanto queremos y con la que amamos compartir el escenario en #MercurioAndFriends ¡Ya urge repetir!“, fueron las palabras que Mercurio indicó a través de sus redes sociales oficiales.

Mercurio and friends promocionan conciertos
Mercurio and friends promocionan conciertos para 2026. Foto: Instagram/@grupomercurio.

Como se mencionó anteriormente, Mercurio and Friends fue la manera en que la banda noventera festejó durante el 2025 sus 30 años de carrera musical.

En los conciertos tuvieron a varios invitados especiales, quienes pertenecían a varias bandas noventeras, grupos musicales y artistas de pop.

Se trata del último evento musical de este 2025 del conjunto noventero.

Hasta el momento no se ha dado a conocer detalles de fechas o conciertos, así como artista invitados.

La agrupación invitó a los fans a decir en qué ciudades quieren ver este proyecto, por lo que se prevé que durante 2026 sigan llevándose a cabo estos conciertos.

Monterrey y la Ciudad de México fueron algunas de las ciudades que se presentó la banda noventera de pop durante 2025.

En el primer concierto, el cual se llevó a cabo en la Ciudad de México participaron: Mario Sandoval; Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia; Erika Zaba, exintegrante deOV7, y Diego Schoening, exintegrante de Timbiriche.

¿Quiénes fueron los últimos invitados especiales para el concierto de ‘Mercurio and friends’?

Los invitados especiales para el concierto de Mercurio en la Ciudad de México del pasado viernes 19 de diciembre fueron: Alan Ibarra, de Magneto; Ari Boroboy, exintegrante de OV7 y Rodrigo Dávila, vocalista de Motel.

Por ello, los tres artistas compartirán el escenario con la banda de los años noventa para festejar los 30 años de trayectoria de Mercurio.

Historia de Mercurio

Mercurio es una agrupación mexicana de pop juvenil formada en 1995. El grupo surgió bajo la iniciativa de la productora Toño Berumen y rápidamente captó la atención del público adolescente con su primer álbum homónimo, destacando éxitos como “Enamoradísimo” y “Explota corazón”.

Integrado inicialmente por Alfonso Barbosa, Héctor Ugarte, Rodrigo Sieres, Elías Chiprut y Andrés González, Mercurio se consolidó como uno de los principales exponentes del pop latino de los años noventa en México y Latinoamérica.

Mercurio realizó reencuentros y presentaciones
Mercurio realizó reencuentros y presentaciones especiales, reavivando la nostalgia de sus seguidores y reafirmando su legado en la música pop. Foto: Instagram/@grupomercurio.

Experimentaron cambios en su alineación a lo largo de su trayectoria, pero mantuvieron su popularidad con temas pegadizos y giras internacionales.

Tras su separación en 2002, algunos integrantes incursionaron en proyectos solistas. En años recientes, Mercurio realizó reencuentros y presentaciones especiales, reavivando la nostalgia de sus seguidores y reafirmando su legado en la música pop.

Temas Relacionados

MercurioPopMúsicaMercurio and FriendsConciertoConcierto en MéxicoConcierto MéxicoConciertos en MéxicoConciertos Méxicomexico-noticiasmexico-entretenimiento

