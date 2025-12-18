México

Mercurio anuncia su último artista invitado para su concierto en la CDMX por festejos de su 30 aniversario

La próxima presentación musical de ‘Mercurio and Friends’ se llevará a cabo este próximo viernes 19 de diciembre

El concierto de 'Mercurio and Friends' se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre en La Maraka. Crédito: Cuartoscuro.

Para finalizar este 2025, el grupo noventero ‘Mercurio’ sigue con sus festejos por su 30 aniversario y ha anunciado que para su concierto en la Ciudad de México tiene un último artista invitado.

Lo anterior como parte del proyecto ‘Mercurio and Friends’, el cual tiene como invitados especiales a varios artistas de diferentes grupos musicales o que cantaron en solitario del pop en español.

El concierto de ‘Mercurio and Friends’ se llevará a cabo este próximo viernes 19 de diciembre en la Ciudad de México, por lo que se trataría la segunda ocasión en que la banda noventera se presenta bajo este proyecto.

De igual manera, Mercurio se presentó en Monterrey, Nuevo León, con este proyecto musical, el cual se armó para festejar sus 30 años en el escenario.

El concierto de 'Mercurio and Friends' se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre en La Maraka. Crédito: Cuartoscuro.

Hasta el momento ya hay dos artistas invitados para ser los ‘friends’ que acompañarán a Mercurio en esta próxima fecha en la Ciudad de México.

Cabe destacar que estos artistas invitados cantan algunas canciones de la agrupación noventera; en tanto, ellos también entonan las melodías de los ‘friends’.

¿Quiénes son los dos artistas invitados para el último concierto de ‘Mercurio and Friends’?

Alan Ibarra, integrante de Magneto, y Ari Boroboy, exmiembro de OV7, fueron los primeros dos artistas confirmados para compartir escenario con Mercurio.

Hace algunos días se había anunciado a José Luis Roma, integrante de Río Roma, para formar parte de este próximo concierto de ‘Mercurio and Friends’, pero en el último promocional de la banda noventera, que compartieron en sus redes sociales oficiales, el artista ya no aparece.

Hasta el momento, José Luis o Mercurio se han pronunciado por el hecho de que el artista ya no aparece como promocional para este concierto en la Ciudad de México este próximo viernes 19 de diciembre.

El pasado martes 16 de diciembre, Mercurio compartió quién sería el siguiente y último artista invitado para su concierto en la capital del país con el que continuarán festejando tres décadas en los escenarios.

El concierto de 'Mercurio and Friends' es por los festejos de su 30 aniversario. Crédito: X/@grupomercurio.

¿Quién será el siguiente y último artista invitado para ‘Mercurio and Friends’ este mes de diciembre en la CDMX?

Rodrigo Dávila, vocalista de Motel, será el siguiente artista invitado para ‘Mercurio and Friends’ este próximo viernes 19 de diciembre en el salón de espectáculos La Maraka.

Por lo tanto, habrá tres invitados especiales para dicha presentación en la capital del país.

Estos son los tres artistas invitados para 'Mercurio and Friends'. este próximo viernes 19 de diciembre. Foto: Instagram/@grupomercurio.

Este es Rodrigo Dávila, vocalista de Motel e invitado especial para concierto en CDMX de ‘Mercurio and Friends’

Rodrigo Dávila Chapoy es un músico, compositor y productor mexicano, conocido principalmente como el vocalista de la banda de pop rock Motel.

Nació en la Ciudad de México el 22 de diciembre de 1978. La agrupación Motel, formada a principios de los años 2000, ganó popularidad en Latinoamérica con éxitos como “Dime ven” y “Lejos estamos mejor”, donde la voz y composiciones de Dávila se convirtieron en un sello distintivo.

Rodrigo Dávila Chapoy es un músico, compositor y productor mexicano, conocido principalmente como el vocalista de la banda de pop rock Motel. Foto Instagram: @rodrigodav.

A lo largo de su carrera, Rodrigo Dávila se ha destacado por su capacidad como multiinstrumentista y por colaborar con diversos artistas en la escena musical mexicana.

También ha incursionado en la composición de música para cine y televisión, así como en la producción discográfica.

Además de su trabajo con Motel, ha desarrollado proyectos paralelos y mantiene una presencia constante en eventos y festivales. Es hijo de la periodista mexicana Pati Chapoy.

