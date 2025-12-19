México

Estos son todos los artistas invitados al concierto de ‘Mercurio and Friends’ en CDMX

El grupo noventero Mercurio lleva a cabo esta serie de eventos musicales como parte de las celebraciones de sus 30 años de carrera

Guardar
El concierto de 'Mercurio and
El concierto de 'Mercurio and Friends' se llevará a cabo este próximo viernes 19 de diciembre. Foto: Instagram/@grupomercurio.

En el cierre de 2025, la agrupación de los años noventa ‘Mercurio’ continúa los festejos por sus 30 años de trayectoria e informó que tendrá un último invitado para su presentación en la Ciudad de México.

Esto forma parte del proyectoMercurio and Friends’, que incluye como invitados a diferentes figuras de grupos musicales o solistas vinculados al pop en español.

El show de ‘Mercurio and Friends’ está programado para el viernes 19 de diciembre en la Ciudad de México, marcando así la segunda vez que la banda noventera participa en este formato.

Asimismo, Mercurio ofreció un espectáculo a finales de noviembre en Monterrey, Nuevo León, como parte de este proyecto creado para celebrar sus tres décadas sobre los escenarios.

Esta serie de concierto se
Esta serie de concierto se lleva a cabo como parte de las celebraciones por sus 30 años de carrera musical. Crédito: Cuartoscuro.

La agrupación mencionó quiénes son los artistas invitados para este último concierto de 2025, que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, las últimas semanas dieron a conocer a los invitados especiales, quienes serán sus ‘friends’.

Los ‘friends’, como los llama el conjunto musical, cantan las canciones de ‘Mercurio’ y la propia agrupación también lo hace con las melodías de los invitados.

¿Quiénes son los invitados especiales para el concierto de ‘Mercurio and Friends’ este próximo viernes 19 de diciembre en la CDMX?

Los artistas invitados para su último concierto en la Ciudad de México de este próximo viernes 19 de diciembre son: Alan Ibarra, integrante de Magneto; Ari Boroboy, exmiembro de OV7 y Rodrigo Dávila, vocalista de Motel.

Por lo tanto, los tres artistas estarán en el escenario musical junto con la agrupación noventera para celebrar los 30 años de carrera de Mercurio.

La agrupación invitó a sus fans a no perderse este evento musical. Crédito: Instagram/@grupomercurio.

Hasta el momento no se sabe si habrá sorpresas durante el concierto como algún invitado extra, además de los ya mencionados.

De igual manera, la banda noventera no ha dado a conocer si habrá otra fecha de conciertos bajo este mismo proyecto musical como parte de su gira de celebración de tres décadas en los escenarios musicales.

Éxito de ‘Mercurio and Friends’

El éxito del formato de ‘Mercurio and Friends’ comenzó a finales de mayo de este 2025 en la Ciudad de México, cuando la agrupación comenzó con los festejos de sus 30 años de carrera.

Fue el sábado 24 de mayo cuando la agrupación se presentó con invitados especiales, en el salón de espectáculos ‘La Maraka’.

Durante el primer concierto en la Ciudad de México estuvieron presentes: Mario Sandoval; Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia; Erika Zaba y Diego Schoening.

Un nuevo concierto se prepara en este mismo recinto de la capital del país para el viernes 19 de diciembre. Hasta el momento, Ari Boroboy, exintegrante de OV7, y Alan Ibarra, de Magneto, son los primeros invitados confirmados.

Estos son los tres artistas
Estos son los tres artistas invitados para 'Mercurio and Friends'. este próximo viernes 19 de diciembre. Foto: Instagram/@grupomercurio.

Temas Relacionados

MercurioCDMXMercurio and FriendsConciertoConcierto en MéxicoConcierto MéxicoConciertos MéxicoConciertos en MéxicoPopMúsicaLa Marakamexico-entretenimiento

Más Noticias

El PRI propone la revocación de mandato a ministros de la Suprema Corte

Un mecanismo inédito permitiría a la sociedad evaluar y remover a integrantes del máximo tribunal bajo condiciones específicas

El PRI propone la revocación

Las 5 verduras con menos nutrientes que te puedes saltar en la comida

Estos alimentos pueden no ser parte de tu dieta

Las 5 verduras con menos

Tonelada y media de autopartes, dos autos y un detenido tras acciones contra el robo de vehículos y venta de piezas en la CDMX

Los aseguramientos fueron realizados en el marco del operativo Cazador II

Tonelada y media de autopartes,

“El Guacho”, yerno de “El Mencho”, es la personificación de la arrogancia de los cárteles, según autoridades de EEUU

Las declaraciones fueron hechas tras ser sentenciado por diversos delitos tras su declaración de culpabilidad

“El Guacho”, yerno de “El

Cruz Azul se despide de manera oficial de Ángel Sepúlveda: “Gracias por tanto”

El atacante inicia una etapa en el Rebaño Sagrado tras perder protagonismo y recibir una mejora salarial

Cruz Azul se despide de
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Guacho”, yerno de “El

“El Guacho”, yerno de “El Mencho”, es la personificación de la arrogancia de los cárteles, según autoridades de EEUU

Cuáles serán los cárteles más afectados tras la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva por EEUU

Procesan a sujeto implicado en red de pornografía infantil que operaba por mensajería en Oaxaca

Luis R. Conriquez confirmó que pagó 850 mil pesos de multa por cantar un narcocorrido en Chihuahua

Detienen a hombre con fentanilo de colores, metanfetamina y cocaína en polvo en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Sergio Mayer Mori acusa de

Sergio Mayer Mori acusa de maltrato animal a César Doroteo y La Bea por comportamiento en La Granja VIP

La señal de Esmeralda Camacho, la bella violinista de Nodal, que demuestra lo que piensa de Ángela Aguilar

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones más escuchadas de este día

La Granja VIP: sigue en vivo la última eliminación hoy 18 de diciembre

Florinda Meza afirma que Quico pedía ganar más que La Chilindrina y revela el cruel apodo que le puso a la actriz

DEPORTES

Cruz Azul se despide de

Cruz Azul se despide de manera oficial de Ángel Sepúlveda: “Gracias por tanto”

Chivas anuncia el regreso de Ángel Sepúlveda como refuerzo para el Clausura 2026

Jake Paul vs Anthony Joshua: cuál será la única manera de ver el combate en vivo desde México

Mauricio Sulaimán manda emotivo mensaje a Jake Paul antes de su pelea contra Anthony Joshua: “Ha entrenado tan duro como cualquiera”

Este es el equipo que Miguel Herrera quisiera dirigir tras fracasar con la selección de Costa Rica