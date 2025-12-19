Estos son todos los artistas invitados al concierto de ‘Mercurio and Friends’ en CDMX

El concierto de 'Mercurio and Friends' se llevará a cabo este próximo viernes 19 de diciembre. Foto: Instagram/@grupomercurio.

En el cierre de 2025, la agrupación de los años noventa ‘Mercurio’ continúa los festejos por sus 30 años de trayectoria e informó que tendrá un último invitado para su presentación en la Ciudad de México.

Esto forma parte del proyecto ‘Mercurio and Friends’, que incluye como invitados a diferentes figuras de grupos musicales o solistas vinculados al pop en español.

El show de ‘Mercurio and Friends’ está programado para el viernes 19 de diciembre en la Ciudad de México, marcando así la segunda vez que la banda noventera participa en este formato.

Asimismo, Mercurio ofreció un espectáculo a finales de noviembre en Monterrey, Nuevo León, como parte de este proyecto creado para celebrar sus tres décadas sobre los escenarios.

Esta serie de concierto se lleva a cabo como parte de las celebraciones por sus 30 años de carrera musical. Crédito: Cuartoscuro.

La agrupación mencionó quiénes son los artistas invitados para este último concierto de 2025, que se llevará a cabo en la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, las últimas semanas dieron a conocer a los invitados especiales, quienes serán sus ‘friends’.

Los ‘friends’, como los llama el conjunto musical, cantan las canciones de ‘Mercurio’ y la propia agrupación también lo hace con las melodías de los invitados.

¿Quiénes son los invitados especiales para el concierto de ‘Mercurio and Friends’ este próximo viernes 19 de diciembre en la CDMX?

Los artistas invitados para su último concierto en la Ciudad de México de este próximo viernes 19 de diciembre son: Alan Ibarra, integrante de Magneto; Ari Boroboy, exmiembro de OV7 y Rodrigo Dávila, vocalista de Motel.

Por lo tanto, los tres artistas estarán en el escenario musical junto con la agrupación noventera para celebrar los 30 años de carrera de Mercurio.

La agrupación invitó a sus fans a no perderse este evento musical. Crédito: Instagram/@grupomercurio.

Hasta el momento no se sabe si habrá sorpresas durante el concierto como algún invitado extra, además de los ya mencionados.

De igual manera, la banda noventera no ha dado a conocer si habrá otra fecha de conciertos bajo este mismo proyecto musical como parte de su gira de celebración de tres décadas en los escenarios musicales.

Éxito de ‘Mercurio and Friends’

El éxito del formato de ‘Mercurio and Friends’ comenzó a finales de mayo de este 2025 en la Ciudad de México, cuando la agrupación comenzó con los festejos de sus 30 años de carrera.

Fue el sábado 24 de mayo cuando la agrupación se presentó con invitados especiales, en el salón de espectáculos ‘La Maraka’.

Durante el primer concierto en la Ciudad de México estuvieron presentes: Mario Sandoval; Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia; Erika Zaba y Diego Schoening.

Estos son los tres artistas invitados para 'Mercurio and Friends'. este próximo viernes 19 de diciembre. Foto: Instagram/@grupomercurio.