Así fue el concierto de ‘Mercurio and Friends’, proyecto con el que la agrupación celebra sus 30 años de carrera

El concierto de 'Mercurio and Friends' se llevó a cabo el pasado viernes 18 de diciembre en La Maraka. Crédito: Instagram/@grupomercurio.

El grupo musical de pop de los noventas Mercurio ofreció su último concierto de este 2025 en la Ciudad de México bajo el proyecto de ‘Mercurio and Friends’.

El evento musical se llevó a cabo el pasado viernes 19 de diciembre en el salón de espectáculos ‘La Maraka’, donde la agrupación se presentó para cantar sus mejores éxitos.

Además de cantar las canciones que marcaron la década de los noventas, Mercurio también estuvo acompañado de sus invitados especiales o, como los llaman, ‘los friends’.

El proyecto de ‘Mercurio and Friends’ es para conmemorar y celebrar sus 30 años de carrera musical.

Se trata del último evento musical de este 2025 del conjunto noventero.

En el escenario y los invitados especiales que asistieron, se trataron de artistas emergidos de grupos musicales o que cantaron en solitario del pop en español.

Tanto los invitados especiales como los propios integrantes de Mercurio cantan las canciones en conjunto de la agrupación y viceversa.

“Enamoradísimo”, “Candela”, “Chicas chic”, “Vuelo”, entre otras canciones más, formaron parte del repertorio que se escuchó y bailó en el último concierto de este 2025 del grupo noventero.

¿Qué artistas especiales fueron invitados para el último concierto de Mercurio con su proyecto ‘Mercurio and Friends’?

Durante el transcurso del concierto, los invitados especiales salieron al escenario para compartir canciones en conjunto con Mercurio para su último evento musical de este 2025.

Los denominados ‘friends’, como así los menciona la banda musical, fueron:

Rodrigo Dávila de Motel.

Ari Boroboy quien fuera integrante de OV7.

Alan Ibarra de Magneto.

El vocalista de Motel cantó junto con la agrupación de pop de los noventas. Crédito: Instagram/@grupomercurio.

Rodrigo Dávila, vocalista de Motel, cantó con Mercurio su canción ‘Dime ven’ y agradeció a la agrupación el haber sido invitado al concierto.

En tanto, Ari Boroboy, exOV7, salió al escenario para cantar y bailar la canción ‘Candela’, una de las más importantes de Mercurio.

Alan Ibarra, de Magneto, sorprendió a todos los fans del conjunto de pop en español al salir del escenario y entonar las melodías de la agrupación.

El exOV7 cantó 'Candela', una de las canciones más emblemáticas de Mercurio. Crédito: Instagram/@grupomercurio.

Tras la presentación con sus invitados especiales, Mercurio cantó sus últimas canciones de su concierto en la Ciudad de México y agradeció el cariño del público.

Éxito de ‘Mercurio and Friends’

El éxito del formato de ‘Mercurio and Friends’ comenzó a finales de mayo de este 2025 en la Ciudad de México, cuando la agrupación comenzó con los festejos de sus 30 años de carrera.

Fue el sábado 24 de mayo cuando la agrupación se presentó con invitados especiales, en el salón de espectáculos ‘La Maraka’.

Durante el primer concierto en la Ciudad de México estuvieron presentes: Mario Sandoval; Alfonso Pichardo, vocalista de Moenia; Erika Zaba y Diego Schoening.

Un nuevo concierto se llevó a cabo en este mismo recinto de la capital del país el pasado viernes 19 de diciembre. Los invitados especiales fueron: Rodrigo Dávila, vocalista de Motel; Ari Boroboy, exintegrante de OV7 y Alan Ibarra de Magneto.

Estos fueron los tres artistas invitados para 'Mercurio and Friends' del pasado viernes 19 de diciembre en la CDMX. Foto: Instagram/@grupomercurio.