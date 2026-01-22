México

Grecia Quiroz pide a García Harfuch la captura del hombre ordenó matar a Carlos Manzo, tras detención del “Botox”

Previamente, el titular de la SSPC informó el arresto de César Alejandro “N”

La mandataria habló con medios
Grecia Quiroz, quien se desempeña como presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, exigió al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, que detengan al sujeto que ordenó el homicidio del entonces edil de Uruapan, Carlos Manzo.

En un encuentro con medios locales del 22 de enero, Quiroz aprovechó para felicitar a las autoridades estatales y federales por la captura de César Alejandro “N”, alias Botox, identificado como líder de Los Blancos de Troya y quien estaría relacionado con el asesinato del líder de limoneros, Leonardo Bravo.

Grecia Quiroz también mandó un mensaje al titular de la SSPC:

“Yo esperaba que, como hubo justicia para Bernardo, haya justicia para Carlos Manzo y que pronto podamos ver a la persona que ordenó matar a Carlos Manzo, que esté tras las rejas”, fueron parte de las declaraciones de la presidenta municipal.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo. (Especial)
De igual manera, la mandataria sostuvo que ella está abierta a ser investigada respecto al caso del homicidio de su esposo. Cabe recordar que el pasado 19 de enero Quiroz ya había manifestado su disposición a colaborar con las autoridades en caso de que fuera investigada.

Respecto al tema, la funcionaria comentó: “Yo no tengo ningún problema [en ser investigada]. Yo casi cada ocho días me reúno con el fiscal”.

El arresto de un hombre cercano a Carlos Manzo

Las declaraciones de Quiroz sucedieron después de que las autoridades federales informaron sobre el arresto de Samuel “N”, quien se desempeñaba como Director de Relaciones Públicas y Protocolo en la administración de Manzo.

Tras la captura de Samuel “N”, quien habría entregado información de Carlos Manzo a criminales a cambio de dosis de droga, en redes sociales circularon fotografías que mostraban a Grecia Quiroz con el RP. Lo anterior provocó que Quiroz asegurara que el ahora detenido no formaba parte del Movimiento del Sombrero.

Los sujetos arrestados (SSPC)
“El Botox” en Michoacán

Por su parte, el 21 de enero fue reportado un fuerte movimiento por parte de agentes de seguridad en Michoacán. Reportes extraoficiales indicaban que las acciones tenían como finalidad el arresto del Bótox.

Fue un día después que tanto Omar García Harfuch como el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informaron la detención de César “N”, El Bótox, un hombre por quien la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por su captura.

Las autoridades estatales indicaron que el sujeto recientemente capturado contaba con siete órdenes de aprehensión en Michoacán por homicidio y extorsión, además de otras a nivel federal. Es importante agregar que las autoridades de Estados Unidos también buscan al Botox, aunado a que el Departamento de Justicia ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por el hombre.

