México

Cae “El Cubano”, figura relevante dentro del Cártel de Sinaloa y encargado del tráfico de drogas a los EEUU

El ahora detenido cuenta con una orden de detención provisional y es requerido por el FBI

Elementos de la Marina y la SSPC detuvieron a El Cubano, afín al Cártel de Sinaloa. (Gabinete de Seguridad)

El Gabinete de Seguridad informó en su cuenta oficial de X la detención en Sinaloa de Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, quien fungía como líder de una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa.

Según las autoridades, es responsable de coordinar la distribución de droga sintética hacia Estados Unidos. Además, señalaron que cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Es requerido por el FBI.

En el operativo conjunto participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con el comunicado difundido el jueves 15 de enero de 2026, la captura de El Cubano se logró como resultado de labores de inteligencia y colaboración internacional.

El ahora detenido sería responsable de múltiples delitos. (Gabinete de Seguridad)

Las autoridades federales informaron que el operativo se realizó conforme a una orden de aprehensión con fines de extradición. Según lo informado en el documento oficial, a Daniel Alfredo “N”, se le atribuyen los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al momento de la detención, se le notificaron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición del Ministerio Público; posteriormente, fue trasladado a Ciudad de México para continuar con los trámites legales correspondientes.

Las investigaciones establecen que El Cubano mantenía operaciones principalmente en los estados de Sinaloa y Chihuahua, donde coordinaba la logística de tráfico de drogas a nivel transnacional y encabezaba una estructura dedicada a la producción de sustancias sintéticas, así como asu traslado hacia territorio estadounidense.

Además, las agencias de seguridad mexicanas y extranjeras lo señalan como operador financiero encargado de realizar operaciones de lavado de dinero para fortalecer las actividades de la organización criminal.

Lsa autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión con fines de extradición. (Gabinete de Seguridad)

El comunicado conjunto resaltó que la detención de Blanco Joo representa un golpe relevante para las redes transnacionales de tráfico y distribución de drogas, así como para las estructuras financieras que las respaldan.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de combatir el tráfico y distribución de sustancias ilícitas para evitar que lleguen a manos de la juventud.

La operación se realizó en el contexto de los esfuerzos coordinados entre dependencias nacionales y agencias internacionales, enfocadas en el desmantelamiento de estructuras criminales relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas y actividades ilícitas asociadas al Cártel de Sinaloa.

