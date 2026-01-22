México

El Botox: quiénes son la mujer y los dos hombres que fueron detenidos con el líder de Los Blancos de Troya

El Botox fue detenido la mañana de este jueves, junto a dos personas identificadas como parte de su círculo más cercano

El Botox y los sujetos
El Botox y los sujetos detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México. (SSPE Michoacán)

José Antonio Cruz Medina, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, dio a conocer que junto a César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, líder de Los Blancos de Troya, fueron detenidas otras tres personas, una mujer y dos hombres.

En confreencia de prensa, acompañado del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, Cruz Medina señaló que El Botox era el objetivo número unio en la zona de Tierra Caliente. “Se llevó a cabo una operación con todas las autoridades en coordinación, y un grupo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil, en apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, la Fiscalía del Estado, donde desde el día de ayer se comenzaron a generar operaciones dentro de esta zona, conocida como Cenobio Moreno, para poder obtener la información exacta del punto donde se concentraba este punto delincuencial”.

Dijo que primero se llevó a cabo la detención de Sandra Lizbeth García García, de 23 años, su operadora principal, en Santa Ana Amatlán.

Con la información y concretando el lugar en el que se escondía El Botox, se tuvo una operación directa en un domicilio de la misma localidad, donde, sin llevar a cabo ni un solo disparo, en una operación sigilosa, se logró la detención de El Botox, y de dos de sus escoltas, y miembros de su círculo cercano, identificados como Esteban Molina Ledezma, El Pánico, de 29 años, y Eder Luviano Cárdenas, El Greñas, de 18 años.

“Estas personas generaron los videos que estuvieron saliendo en redes sociales, en compañía de esta primer persona detenida, Sandra, posteriormente de haberse detenido, en punto de las 7:22 en Santa Ana Amatlán, se generó el operativo de traslado para el cuidado, para evitar bloqueos y alguna obstrucción en la detención de este objetivo, fue trasladado a la 43 zona militar, posteriormente, con todo el apoyo logístico (...) se trasladó a la Ciudad de México”, señaló.

El Botox está ligado a
El Botox está ligado a delitos como extorsión al sector limonero (X: OHarfuch)

Al momento de su detención, los presuntos delincuentes tenían en su poder dos armas largas, chalecos tácticos, municiones y equipo de radiocomunicación, mismo que fue puesto a disposición ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo).

Harfuch informa sobre la detención de El Botox

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, El Botox es uno de los principales involucrados en el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingan, el año pasado.

Además, es un objetivo prioritario, pues está ligado a temas de extorsión y algunas propiedades o tierras.

Harfuch explicó que las instituciones del Gabinete de Seguridad llevaba mucho tiempo en su búsqueda.

“Tenemos una célula de investigación en absoluta coordinación con la fiscalía del estado de Michoacán y en uno de los domicilios donde se tenía ubicado, se ingresa y él se salta pero una de las compañeras logra su detención”, declaró Harfuch.

Omar García Harfuch durante la
Omar García Harfuch durante la mañanera del pueblo este 22 de enero. (Presidencia)

“Hoy, a medianoche, aproximadamente, en una operación antes, se detuvo a una mujer muy cercana a él también, le llevaba la contabilidad y a su círculo cercano”, dijo el titular de la SSPC, esta mañana durante la conferencia de prensa matutina, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Dijo que El Botox cuenta con más de siete órdenes de aprehensión por homicidio, más de seis por extorsión y tres por homicidio calificado.

Con esto también añadió que estaba ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y detalló que recurrió a utilizar explosivos contra las autoridades.

