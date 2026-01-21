Por qué el pilates es uno de los mejores ejercicios para bajar de peso, ganar masa muscular y prevenir enfermedades

El pilates fortalece el core al trabajar abdomen, zona lumbar, pelvis y glúteos, base de sus beneficios para la salud física. (IGNIS CENTRO DE FISIOTERAPIA)

El pilates es un método de ejercicio físico que se centra en el fortalecimiento de los músculos centrales del cuerpo, conocidos como “core”, que incluye el abdomen, la zona lumbar, la pelvis y los glúteos. Fue desarrollado a principios del siglo XX por Joseph Pilates.

El método combina ejercicios de bajo impacto que buscan mejorar la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio y la postura. Suele realizarse en el suelo con colchoneta (mat pilates) o con aparatos específicos como el reformer, la silla y el cadillac, entre otros.

Los principios fundamentales del pilates incluyen la concentración, el control, la precisión, la respiración y el movimiento fluido.

De acuerd con información de Mayo Clinic y estudios de la Universidad de Harvard, está recomendado tanto para personas que buscan mejorar su condición física general como para quienes necesitan rehabilitación por lesiones.

Es por esta razón que especialistas lo señalan como uno de los mejores ejercicios que cualquier persona puede realizar para fortalecer cuerpo y mente y mejorar la salud general y aquí te contamos la razón.

El método pilates fue creado por Joseph Pilates y combina ejercicios de bajo impacto para mejorar fuerza, flexibilidad y equilibrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método pilates: de la rehabilitación al bienestar total

El pilates es considerado una de las opciones más completas dentro del ejercicio físico debido a su enfoque integral sobre el cuerpo. Sus beneficios principales abarcan:

Reducción de peso: Aunque el pilates no es un ejercicio aeróbico de alta intensidad, su práctica regular aumenta el gasto calórico, mejora la composición corporal y favorece la pérdida de grasa cuando se combina con una dieta adecuada y otros ejercicios cardiovasculares.

Desarrollo de masa muscular: Los ejercicios de pilates fortalecen y tonifican los grupos musculares principales, especialmente el core, los glúteos, las piernas y la espalda. El entrenamiento progresivo y controlado estimula la hipertrofia muscular, contribuyendo al aumento de la masa magra.

Prevención de enfermedades: El pilates mejora la flexibilidad, la movilidad articular y la postura, reduciendo el riesgo de lesiones musculoesqueléticas. Además, favorece la regulación del sistema nervioso, disminuye los niveles de estrés y contribuye al control de factores de riesgo como la hipertensión, la resistencia a la insulina y el dolor lumbar crónico.

Adaptabilidad: Es una disciplina apta para personas de todas las edades y niveles de condición física, incluidas aquellas con problemas de movilidad o en rehabilitación, lo que facilita la adherencia a largo plazo y la prevención de enfermedades crónicas.

Mejora del bienestar general: Al combinar trabajo físico y control mental a través de la respiración y la concentración, el pilates promueve un bienestar integral.

Estos factores explican por qué el pilates se ha consolidado como una herramienta eficaz para la salud física y la prevención de enfermedades. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Consejos para empezar a realizar pilates si nunca has hecho este ejercicio

Aquí algunos consejos prácticos para comenzar a practicar pilates si no tienes experiencia previa:

Consulta a un profesional de la salud: Antes de iniciar cualquier actividad física, es recomendable una evaluación médica, especialmente si tienes antecedentes de lesiones o enfermedades crónicas.

Busca un instructor certificado: Un profesor capacitado puede guiarte en la técnica correcta, adaptar los ejercicios a tu nivel y prevenir lesiones.

Comienza con clases para principiantes: Existen sesiones diseñadas para quienes no tienen experiencia. Estas clases suelen enfocarse en los principios básicos, la respiración y la postura.

Elige ropa cómoda: Utiliza prendas que permitan libertad de movimiento y no sean demasiado holgadas para facilitar la observación de la alineación corporal.

Escucha a tu cuerpo: Avanza progresivamente, respetando tus límites. Si experimentas dolor, informa al instructor y detén el ejercicio.

Aprende los fundamentos: La respiración controlada, la activación del core y la alineación son aspectos clave del pilates. Dominar estos principios facilita el aprendizaje y mejora los resultados.

Sé constante: La regularidad es esencial para notar beneficios. Se recomienda practicar pilates al menos dos o tres veces por semana.

Hidrátate y descansa: Mantente bien hidratado y permite la recuperación muscular entre sesiones.

Considera clases en línea: Existen opciones virtuales guiadas por profesionales, útiles si no puedes asistir a un estudio.

El pilates se adapta a personas de cualquier edad y condición, por lo que es apto tanto para rehabilitación como para mejorar la salud general. (Escuela Europea del Deporte)

Seguir estos pasos ayuda a tener una experiencia segura y positiva al incorporar pilates en la rutina.