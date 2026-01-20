México

El alimento que debes tener siempre en tu refri porque es perfecto para un desayuno rápido y saludable

Es ideal también para un snack proteico entre comidas

Guardar
La característica primordial que debe
La característica primordial que debe tener tu refrigerador para ser saludable es la variedad y diversidad de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El refrigerador suele alojar una variedad de alimentos diseñados para facilitar la rutina diaria. Entre las opciones disponibles, el yogurt griego se consolida como un alimento frío imprescindible por su aporte nutricional y su versatilidad para desayunos rápidos y saludables.

El yogurt griego destaca por su textura cremosa y su sabor neutro, lo que permite combinarlo con múltiples ingredientes.

Este alimento, originario de la tradición mediterránea, se ha incorporado a la dieta diaria de quienes priorizan la ingesta de proteínas y nutrientes esenciales sin sacrificar tiempo en la preparación.

Aporte nutricional del yogurt griego

El yogurt griego se puede
El yogurt griego se puede acompañar con cereales o frutas . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogurt griego sobresale frente a otros derivados lácteos por su alta concentración de proteínas. Una porción de 170 gramos aporta aproximadamente 15 gramos de proteína, superando ampliamente a los yogures tradicionales. Esta característica resulta relevante para quienes desean mantener la saciedad durante la mañana y contribuir a la recuperación muscular tras el ejercicio.

Además, contiene una baja cantidad de azúcares añadidos en sus versiones naturales y es fuente de calcio, potasio y vitamina B12. La presencia de probióticos favorece la salud digestiva y fortalece el sistema inmunológico, convirtiéndolo en una elección frecuente en planes de alimentación balanceada.

Su aporte calórico varía según el contenido de grasa, pero en general, una porción estándar oscila entre 100 y 160 kilocalorías.

Opciones rápidas para el desayuno

Vaso con capas de yogurt
Vaso con capas de yogurt y frutos rojos frescos como fresa, frambuesa y mora, postre ligero y natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La practicidad constituye uno de los mayores atractivos de este lácteo. Listo para consumirse directamente del envase, puede acompañarse con frutas frescas, semillas, frutos secos o un toque de miel.

Estas combinaciones permiten variar la textura y el sabor, adaptándose tanto a quienes prefieren desayunos dulces como a quienes buscan opciones más neutras o saladas.

La facilidad para preparar un desayuno completo en menos de cinco minutos convierte al yogurt griego en un recurso altamente valorado por quienes manejan agendas exigentes. Además, su presentación en envases individuales facilita el transporte y la conservación, lo que lo hace apto para quienes desayunan fuera de casa.

Consideraciones para su elección y conservación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Al adquirir yogurt griego, se recomienda revisar el etiquetado para evitar versiones con azúcares añadidos o sabores artificiales. Las opciones naturales o sin azúcar suelen contener mayor cantidad de proteína y menor cantidad de ingredientes procesados.

Su conservación requiere refrigeración constante a temperaturas que no superen los 5°C (41°F). De esta forma, se mantienen intactas las propiedades nutricionales y se garantiza la seguridad alimentaria. Una vez abierto, el producto debe consumirse en un plazo corto para evitar la proliferación de bacterias indeseadas y preservar su calidad.

El yogurt griego se consolida como un alimento esencial para quienes buscan desayuno rápido, saludable y adaptable a distintos paladares. Su versatilidad, junto con sus beneficios nutricionales, lo posiciona como una opción relevante en la alimentación cotidiana.

Temas Relacionados

AlimentosYogurt GriegoLácteosYogurBienestarEstilo de VidaSaludmexico-noticias

Más Noticias

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Con las plataformas por streaming, como Spotify, el podcast vive un nuevo boom de popularidad

Estos son los podcast mas

Suprema Corte niega que se le realicen pruebas a niña víctima de abuso, acusa revictimización

El fallo del Tribunal evita la repetición de un juicio que habría expuesto a menores, privilegiando el interés superior de la niñez

Suprema Corte niega que se

‘El Mochaorejas’ en ViX: cuándo verla, cuál es el elenco y cómo se hizo la serie

Los actores, actrices y el productor, platicaron sobre el trasfondo del caso que conmocionó México hace varias décadas

‘El Mochaorejas’ en ViX: cuándo

El jugador americanista que tomará el lugar de Gilberto Mora en la Selección Mexicana

Javier Aguirre decidió convocar a un centrocampista del club América para suplir a Mora, quien no tendrá actividad en estos duelos de preparación

El jugador americanista que tomará

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 20 de enero

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cuál es la calidad del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esposados y agachados: así fueron

Esposados y agachados: así fueron trasladados los 37 narcos a bordo de un Hércules a EEUU

Máquinas industriales, chalecos tácticos y telas: los objetos encontrados en un taller de uniformes militares apócrifos en Veracruz

Cuántos narcotraficantes ha entregado México a EEUU durante el gobierno de Sheinbaum

Estos son los 37 criminales que el gobierno de Sheinbaum entregó a EEUU

Nueva entrega de narcos llega tras presión de EEUU para que sus militares combatan a cárteles en México

ENTRETENIMIENTO

‘El Mochaorejas’ en ViX: cuándo

‘El Mochaorejas’ en ViX: cuándo verla, cuál es el elenco y cómo se hizo la serie

Frida Sofía estaría en negociaciones para ser parte de La Casa de los Famosos México, asegura Ana María Alvarado

Así es la vista desde la nueva sección para BTS en el Estadio GNP Seguros

The Warning y Electrify: inspiración, comparaciones y debate en la escena del rock

Cecilia Galliano buscará novio en Brasil mientras graba ‘¿Apostarías por mí?’; Jorge Loza H. quiere provocar al público

DEPORTES

El jugador americanista que tomará

El jugador americanista que tomará el lugar de Gilberto Mora en la Selección Mexicana

Gilberto Mora será baja para los siguientes partidos de México

Juventus vs Benfica: a qué hora  y dónde ver en México el partido de la J7 de la Champions League

¿Hasta cuándo será presentado Miguel Borja con Cruz Azul?

Lorena Ramírez, corredora rarámuri, representará a México en el Hong Kong 100 Ultramarathon 2026