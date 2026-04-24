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¿Te cansas subiendo escaleras? Así puedes mejorar tu resistencia y salud

Esta práctica común y casi del diario puede ser complicada para varias personas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Subir escaleras, una práctica que te puede decir qué tan bien estás de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subir escaleras representa un reto físico común que revela el estado de la resistencia cardiovascular y la fuerza muscular de las piernas.

Si el cansancio aparece después de pocos escalones, puede ser señal de bajo nivel de actividad física, mala condición cardiorrespiratoria. Mejorar la capacidad para subir escaleras no solo facilita la vida diaria, también reduce el riesgo de enfermedades crónicas y mejora la calidad de vida.

Adoptar hábitos sencillos ayuda a incrementar la resistencia y fortalecer el sistema cardiovascular de forma progresiva.

El esfuerzo al subir escaleras implica el trabajo de grandes grupos musculares y demanda un aporte extra de oxígeno. Cuando el cuerpo no está adaptado, la frecuencia cardiaca se eleva y la respiración se acelera rápidamente.

El objetivo es que, con entrenamiento constante, el organismo soporte mejor el esfuerzo y el cansancio disminuya. Existen estrategias prácticas para lograrlo sin necesidad de equipo especializado.

Hábitos diarios para fortalecer la resistencia

Plano corto de una mujer mayor con cabello gris, bajando una escalera y sujetándose de dos pasamanos de madera. Al fondo se ve una sala luminosa y un jardín.
Subir las escaleras no debe ser un a tarea complicada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para mejorar la resistencia al subir escaleras está en la constancia y la progresión. Adoptar rutinas sencillas y mantenerlas en el tiempo genera adaptaciones en el sistema cardiovascular y muscular.

  • Subir escaleras a ritmo moderado cada día, al menos durante cinco minutos, aumenta la capacidad pulmonar y la fuerza en piernas.
  • Alternar el uso de elevador por las escaleras siempre que sea posible facilita el acondicionamiento físico sin requerir tiempo extra.
  • Realizar pausas breves durante el ascenso permite que el corazón y los pulmones se adapten progresivamente al esfuerzo.
  • Mantener una postura erguida y apoyar toda la planta del pie al subir distribuye el peso y reduce el riesgo de lesiones.
  • Incorporar respiración profunda y controlada ayuda a oxigenar mejor los músculos y retrasa la fatiga.

La mejora en la resistencia depende de la frecuencia con la que se practique esta actividad, por lo que subir escaleras debe integrarse de forma regular en la rutina diaria.

Ejercicios complementarios para subir más fácil

Mujer mayor con ropa deportiva subiendo escaleras al aire libre rodeada de flores y plantas
Mujer mayor asciende lentamente unas escaleras exteriores rodeadas de vegetación y flores, sin bastón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de subir escaleras, existen ejercicios que fortalecen los músculos clave y mejoran la eficiencia al realizar esta actividad. Trabajar el equilibrio, la fuerza y la capacidad aeróbica facilita el ascenso y disminuye el cansancio.

  • Sentadillas y desplantes fortalecen glúteos, muslos y pantorrillas, principales músculos usados al subir escaleras.
  • Caminata rápida o trote ligero aumentan la resistencia cardiovascular y mejoran la capacidad pulmonar.
  • Saltos en el lugar o subir y bajar un escalón de forma repetida incrementan agilidad y coordinación.
  • Ejercicios de estiramiento para piernas y espalda previenen lesiones y mejoran la movilidad articular.
  • Subir escaleras de dos en dos escalones, de forma ocasional y controlada, desarrolla potencia muscular.

El progreso es gradual y cada persona puede ajustar la intensidad según su condición inicial. Mantenerse hidratado, usar calzado cómodo y escuchar las señales del cuerpo son recomendaciones básicas para aprovechar los beneficios de esta actividad cotidiana.

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