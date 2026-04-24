México

Julián LeBarón se reúne con Harfuch y afirma que en la seguridad no caben las disputas ni los intereses partidistas

El activista señaló que en el encuentro con también se habló sobre las recientes amenazas que ha recibido tanto él como su familia en Chihuahua

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La fotografía tras el encuentro fue compartida por el activista en su cuenta de X. Crédito: X - @julianlebaron
La fotografía tras el encuentro fue compartida por el activista en su cuenta de X. Crédito: X - @julianlebaron

El activista Julián LeBarón sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch este 24 de abril, tras las amenazas que ha recibido en Chihuahua contra él y su familia.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, LeBarón afirmó que la seguridad debe quedar fuera de las disputas e intereses partidistas, pues lo que está en juego es la tranquilidad de las familias.

Tras el encuentro, LeBarón agradeció la disposición y el respeto mostrados por Harfuch, y resaltó que la conversación se llevó a cabo con seriedad.

Subrayó que quien aspire a encabezar el gobierno estatal debe construir una relación de colaboración con el gobierno federal para atender la violencia en Chihuahua.

Este mismo 24 de abril, el activista confirmó sus aspiraciones para contender por la gobernatura del estado en el 2027, en entrevista con Azucena Uresti.

LeBarón pide coordinación y acciones concretas tras amenazas

Julián expresó en la publicación de redes que confía en la palabra del secretario y espera que lo conversado se traduzca en acciones concretas, tanto para su caso como para todas las familias que enfrentan la misma realidad.

Dijo: “En temas como la seguridad no caben las disputas ni los intereses partidistas, porque lo que está en juego es la tranquilidad de las familias”.

El activista sostuvo que la forma de trabajar debe poner siempre por delante a Chihuahua y a su gente, tras sus recientes comentarios sobre buscar contender por el gobierno de la entidad.

“Tengo claro que esa es la forma en la que se debe trabajar, poniendo siempre por delante a Chihuahua y a su gente”, escribió en su mensaje.

Sicarios amenazaron a la familia LeBarón

El pasado 3 de abril, Adrián LeBarón, hermano de Julián LeBarón, denunció que un grupo de sicarios irrumpió en la vivienda de un sobrino suyo en Alamillo, Chihuahua.

De acuerdo con su relato, al menos doce hombres armados llegaron a bordo de dos camionetas y entraron por la fuerza al domicilio, cumpliendo amenazas previas que habían lanzado contra la familia.

Aunque no hubo personas lesionadas, el hecho provocó alarma en la comunidad y reforzó la percepción de vulnerabilidad que enfrentan los LeBarón y otras familias de la sierra.

Adrián LeBarón señaló que el ataque fue una forma de intimidación directa, en un contexto de violencia y hostigamiento que se ha vuelto cotidiano en la región. Explicó que los grupos armados buscan doblegar a quienes se resisten a sus intereses, generando desplazamientos forzados, extorsiones y miedo constante entre los habitantes.

El también activista señaló que las intimidaciones fueron realizadas en la casa de su sobrino. Crédito: X - @AdrianLebaron
El también activista señaló que las intimidaciones fueron realizadas en la casa de su sobrino. Crédito: X - @AdrianLebaron

La familia notificó a las autoridades sobre el incidente, pero advirtió que la respuesta institucional ha sido insuficiente para frenar la ola de violencia que afecta a la comunidad.

El caso de la familia LeBarón no es un hecho aislado. La comunidad ha sido blanco de agresiones en repetidas ocasiones y es recordada por la masacre de noviembre de 2019, cuando tres mujeres y seis niños fueron asesinados entre los límites de Chihuahua y Sonora.

Adrián LeBarón ha insistido en que los criminales buscan imponer el miedo para controlar la región, y que las autoridades deben garantizar el derecho de las familias a vivir en paz.

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