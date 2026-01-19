México

Para qué sirve comer manzana hervida en ayunas y por qué este hábito puede proteger tu corazón

Esta costumbre, extendida en distintos países, recibe atención por sus posibles efectos en la protección del corazón y la regulación de funciones digestivas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Consumir manzana hervida en ayunas se ha posicionado como una práctica que podría aportar beneficios a la salud cardiovascular.

¿Qué contiene la manzana hervida y por qué se recomienda en ayunas?

La manzana posee un perfil nutricional que incluye fibra soluble, vitaminas y compuestos antioxidantes. Al hervirla, se facilita la absorción de ciertos nutrientes y se suaviza la fibra, lo que favorece la digestión temprana en el día. La pectina es uno de los componentes más destacados, pues ayuda a reducir la absorción de colesterol en el intestino.

Comenzar el día con una manzana hervida puede contribuir a limpiar el tracto digestivo y promover la eliminación de toxinas. Además, el consumo de esta fruta en ayunas se asocia con un efecto saciante, lo que ayuda a controlar el apetito y evitar ingestas excesivas durante el resto de la jornada.

Cómo preparar manzanas hervidas con canela: el snack saludable que protege el corazón, regula la glucosa y desinflama

Beneficios comprobados para la salud cardiovascular

Diversos estudios publicados por la revista Healthline han vinculado el consumo regular de manzanas con un menor riesgo de enfermedades cardíacas. Entre los beneficios más relevantes de incorporar la manzana hervida en la dieta matutina se encuentran:

  • Disminución del colesterol LDL (colesterol “malo”)
  • Aporte de antioxidantes naturales, como la quercetina
  • Mejora de la función endotelial, esencial para la salud de las arterias
  • Ayuda en la regulación de la presión arterial

La fibra soluble de la manzana, especialmente la pectina, actúa en el descenso de los niveles de colesterol al unirse a las grasas y facilitar su eliminación. Los antioxidantes presentes, como la quercetina y la catequina, protegen las células del daño oxidativo y contribuyen al bienestar del sistema cardiovascular.

Cómo preparar y consumir la manzana hervida

Manzana hervida - Perú - 29 de julio

El procedimiento es sencillo: se recomienda elegir una manzana fresca, lavarla bien y hervirla durante unos 10 minutos hasta que su textura sea suave. Puede consumirse sola o acompañada de una pizca de canela para potenciar su sabor sin añadir azúcares.

Según recomendaciones de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas (AEDN)lo ideal es comer la manzana hervida en ayunas, antes de cualquier otro alimento, para aprovechar al máximo sus propiedades depurativas y digestivas. Este hábito puede integrarse a rutinas diarias sin dificultades y resulta apto para personas de distintas edades.

Consideraciones y respaldo científico sobre los beneficios de comerf manzana hervida

La evidencia reunida por Mayo Clinic y otras fuentes médicas apunta a que la manzana hervida puede ser una opción útil dentro de un esquema de alimentación equilibrada. No sustituye tratamientos médicos ni reemplaza a otros alimentos esenciales, pero puede complementar un régimen orientado a la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Entre las recomendaciones generales para potenciar los beneficios de la manzana hervida se incluyen:

  • Mantener una dieta variada y rica en vegetales
  • Evitar el exceso de grasas saturadas y azúcares refinados
  • Realizar actividad física regular

La inclusión de este alimento como parte de un desayuno equilibrado puede ser una alternativa práctica para quienes buscan fortalecer su salud cardiovascular y aprovechar las propiedades funcionales de los alimentos naturales.

