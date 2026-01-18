México

Cae en Coahuila Luis “N”, uno de los 10 criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

La lista de objetivos fue anunciada por la CBP y las autoridades de Coahuila

Foto: Gobierno de Coahuila
Este sábado 17 de enero se informó la detención de uno de los hombres integrados en la lista de 10 objetivos criminales buscados en la frontera por autoridades mexicanas y estadounidenses

Fue el Gobierno de Coahuila quien detalló que la captura se realizó por parte de agentes de la Fiscalía del Estado, junto a la Policía Estatal y en coordinación con elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés) Del Sector Río.

Luis “N” , de 33 años de edad, fue arrestado en una operación conjunta en la comunidad de San Antonio de las Alazanas, ubicada en el municipio de Arteaga, Coahuila, en la que participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El fiscal del Estado, Federico Fernández Montañez, recordó que esta acción responde a una estrategia acordada el 16 de diciembre, cuando representantes de ambas instituciones firmaron un acuerdo en el Puente Internacional Amistad, ubicado en la frontera del municipio de Acuña con Del Río, Texas.

Foto: CBP
Luis “N” era buscado por asesinato con extrema crueldad por las autoridades.

En tanto, el jefe de la U.S. Border Patrol en el sector Del Río, Scott Good, enfatizó la importancia del trabajo en equipo al declarar: “Este arresto refleja la fortaleza de nuestra cooperación transfronteriza. Al trabajar juntos, pudimos detener a un individuo que representaba una seria amenaza”.

Good añadió que el resultado de la operación demuestra el “compromiso compartido con la seguridad pública y el estado de derecho en ambos lados de la frontera”.

En tanto, Fernández Montañez señaló que el operativo reivindica la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas de fortalecer la seguridad mediante la coordinación entre instancias.

El fiscal recordó que la lista de diez objetivos prioritarios se elaboró en conjunto con autoridades estadounidenses y mexicanas, para atacar amenazas clave en la región fronteriza.

La Fiscalía General de Coahuila sostiene que este tipo de intervenciones refuerzan su compromiso tanto con autoridades federales de México como con agencias de seguridad estadounidenses.

Lanzan nueva lista de 10 criminales prioritarios en la frontera

Marines de Estados Unidos en
Marines de Estados Unidos en la frontera con México cerca del puerto de entrada de San Ysidro, el viernes 7 de febrero de 2025, en San Diego. (AP Foto/Denis Poroy)

Las autoridades de México y Estados Unidos incluyeron a 10 criminales prioritarios en una nueva lista de objetivos en la frontera común.

El lanzamiento se realizó el 16 de diciembre mediante una conferencia de prensa conjunta entre la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), la Patrulla Fronteriza y fuerzas policiales de Coahuila.

La inclusión de estos nombres responde a su vinculación con delitos de alto impacto, entre ellos secuestro, feminicidio, homicidio y conductas inapropiadas contra menores de edad.

Los rostros de los buscados quedaron expuestos en carteles, volantes y vallas publicitarias en México y también en puestos de control migratorio y puertos de entrada internacional de Estados Unidos.

En junio se realizó un
En junio se realizó un anuncio de 15 objetivos prioritarios en Sonora. Foto: Fiscalía de Sonora

Este anuncio forma parte del programa “Se Busca Información - Wanted”, del Sector Del Río, en el que se invita a la población de ambos lados de la frontera a brindar información anónima para localizar a los sujetos.

Quienes tengan datos sobre alguna persona buscada, podrán reportarlo de manera oficial a las autoridades a través del siguiente medio:

  • Por llamada o WhatsApp al número 830-313-4557.

