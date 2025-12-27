Lanzan nueva lista de 10 criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

Marines de Estados Unidos en la frontera con México cerca del puerto de entrada de San Ysidro, el viernes 7 de febrero de 2025, en San Diego. (AP Foto/Denis Poroy)

Autoridades de los Estados Unidos y México anunciaron a 10 nuevos objetivos criminales buscados en la frontera.

El anuncio se realizó por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés), la Patrulla Fronteriza y agentes policiales del estado de Coahuila durante una conferencia de prensa llevada a cabo el 16 de diciembre.

La lista forma parte de la iniciativa “Se Busca Información- Wanted”, del Sector Del Río, un programa binacional en el que se anima al público de ambos lados de la frontera a reportar de manera anónima información sobre delincuentes peligrosos y requeridos por la autoridad.

Quienes tengan información sobre alguna persona buscada, podrán reportarlo de manera confidencial a las autoridades a través del siguiente medio:

Por llamada o WhatsApp al número 830-313-4557.

Buscados por homicidio, secuestro y agresiones

Foto: CBP

La nueva lista de objetivos incluye los rostros de diez hombres buscados por diversos delitos como secuestro, feminicidio, homicidio y hasta actos indebidos cometidos contra menores de edad.

Los nombres de los sujetos son:

José Martín Segura II, acusado de actos indebidos contra menores. Alonso Martínez, buscado por homicidio doloso. Luis Alfredo Olvera Abundes, por asesinato con extrema brutalidad. Ramón Antonio Ibarra Martínez, buscado por homicidio agravado. José Félix Pinea Méndez, acusado de homicidio agravado. César Daniel Ibarra Rodríguez, buscado por feminicidio agravado. Armando Álvarez Gaviria, por homicidio agravado. Daniel Niño García, acusado de secuestro. Mario Alberto Espinoza Vázquez, también buscado por secuestro. Edgar Enrique Torres Guzmán, acusado de agresión agravada.

Fotografía del muro que divide el suroeste de EE.UU. con México, El Paso, Texas (EE.UU.). EFE/Ángel Colmenares

Las fotos de los diez hombres son exhibidas en carteles, volantes y vallas publicitarias. Además, son colocados en boletines o vallas de las calles de México.

Por su parte, las estaciones de la Patrulla Fronteriza de EEUU también exhibirá carteles, en los puestos de control migratorio y los puertos de entrada internacional del Sector Del Río.

Lista de suma a la anunciada en junio contra 15 objetivos prioritarios

Foto: Fiscalía de Sonora

El pasado 13 de junio las autoridades mexicanas y de EEUU anunciaron una lista de 15 objetivos prioritarios dentro del programa “Se Busca Información - Wanted”.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza, unidades de seguridad de ese país colaboraron con las fiscalías generales de los estados de Sonora y Baja California para realizar el anuncio de búsqueda.

Entre los 15 objetivos identificados se encuentran personas buscadas por delitos como homicidios, desaparición cometida por particulares y narcotráfico, quienes tenían actividades delictivas documentadas en Sonora, Baja California y Arizona.

Foto: Fiscalía de Sonora

Entre los nombres destacados en la lista se encuentran Germán Hiram Robles Matas, José Luis Vélez Aguiluz y Ronay Ulises Rivas Castro, todos buscados por homicidio.

Asimismo, figuran personas vinculadas al tráfico de narcóticos, como Tania Miranda y Ramiro Jr Hernández, este último también señalado como prófugo.

De los quince objetivos, dos personas ya han sido detenidas. Una de ellas fue Mariana “N”, a quien localizaron la noche del 14 de junio en la colonia Del Bosque del municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. Era buscada por delitos de tráfico de drogas.

La segunda mujer fue Autumn Marie “N”, detenida el 21 de junio en Sonora, a quien se le cumplimentó una orden de captura por violación a su libertad condicional, relacionada con el delito de posesión de narcóticos en EEUU.