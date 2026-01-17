Gelatina de papaya y yogur griego para cuidar la piel y digestión a lo largo del día

La papaya es una fruta tropical mexicana con alto contenido de vitamina A, enzimas digestivas y antioxidantes que favorecen la salud de la piel y el sistema digestivo.
El yogur griego, por su parte, aporta proteína y probióticos que ayudan a la flora intestinal y mejoran la absorción de nutrientes.
Esta gelatina es ideal como postre, snack o desayuno saludable, baja en calorías y con una textura cremosa y fresca.
Receta de gelatina de papaya y yogur griego
Tiempo de preparación
- 10 minutos para mezclar los ingredientes
- 5 minutos para hidratar y disolver la grenetina
- 2 horas de refrigeración para cuajar
Ingredientes
- 2 tazas de papaya madura en cubos
- 1 taza de yogur griego natural (puede ser bajo en grasa y sin azúcar)
- 1 taza de agua (puedes sustituir por jugo de naranja natural)
- 2 a 3 cucharadas de miel, stevia o azúcar mascabado (opcional)
- 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en 1/3 taza de agua fría
- 1 cucharadita de jugo de limón (opcional, para realzar sabor y conservar color)
- Cubos de papaya extra, semillas de chía o menta fresca para decorar (opcional)
Cómo hacer gelatina de papaya y yogur griego, paso a paso
- Hidrata la grenetina en 1/3 taza de agua fría durante 5 minutos.
- Licúa la papaya con el agua (o jugo de naranja), miel (o endulzante), jugo de limón y el yogur griego hasta obtener una mezcla homogénea.
- Disuelve la grenetina hidratada en microondas o a baño María sin hervir.
- Agrega la grenetina disuelta a la mezcla anterior y licúa unos segundos más para integrar bien.
- Vierte la mezcla en moldes individuales o uno grande. Refrigera al menos 2 horas o hasta que esté firme.
- Desmolda y decora con cubos de papaya, semillas de chía y hojas de menta fresca.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones medianas de gelatina.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 60
- Grasas: 1 g
- Grasas saturadas: 0.2 g
- Carbohidratos: 10 g
- Azúcares: 7 g (principalmente naturales de la papaya y el yogur)
- Proteínas: 4 g
- Fibra: 1 g
Estas son estimaciones; los valores pueden variar según los ingredientes específicos y cantidades.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La gelatina de papaya y yogur griego se conserva en refrigerador hasta 4 días, bien tapada.
Más Noticias
Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de enero
Actualización minuto a minuto del servicio del sistema de transporte público en la capital del país
Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 17 de enero de 2025: temblor de magnitud 4.0 en San Marcos, Guerrero
Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes
Se registra sismo de 4.0 de magnitud en San Marcos, Guerrero
Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional
Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca
El sismo sucedió a las 6:03 horas, a una distancia de 98 km de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 16.1 km
Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 17 de enero
Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año
MÁS NOTICIAS