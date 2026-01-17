Gelatina de papaya y yogur griego para cuidar la piel y digestión a lo largo del día

Una gelatina ligera, alta en vitamina A y probióticos, ideal para un snack saludable. (Gemini)

La papaya es una fruta tropical mexicana con alto contenido de vitamina A, enzimas digestivas y antioxidantes que favorecen la salud de la piel y el sistema digestivo.

El yogur griego, por su parte, aporta proteína y probióticos que ayudan a la flora intestinal y mejoran la absorción de nutrientes.

Esta gelatina es ideal como postre, snack o desayuno saludable, baja en calorías y con una textura cremosa y fresca.

Receta de gelatina de papaya y yogur griego

Tiempo de preparación

10 minutos para mezclar los ingredientes

5 minutos para hidratar y disolver la grenetina

2 horas de refrigeración para cuajar

Ingredientes

2 tazas de papaya madura en cubos 1 taza de yogur griego natural (puede ser bajo en grasa y sin azúcar) 1 taza de agua (puedes sustituir por jugo de naranja natural) 2 a 3 cucharadas de miel, stevia o azúcar mascabado (opcional) 2 sobres de grenetina (14 g en total), hidratados en 1/3 taza de agua fría 1 cucharadita de jugo de limón (opcional, para realzar sabor y conservar color) Cubos de papaya extra, semillas de chía o menta fresca para decorar (opcional)

Textura cremosa y sabor tropical en cada porción. (Gemini)

Cómo hacer gelatina de papaya y yogur griego, paso a paso

Hidrata la grenetina en 1/3 taza de agua fría durante 5 minutos. Licúa la papaya con el agua (o jugo de naranja), miel (o endulzante), jugo de limón y el yogur griego hasta obtener una mezcla homogénea. Disuelve la grenetina hidratada en microondas o a baño María sin hervir. Agrega la grenetina disuelta a la mezcla anterior y licúa unos segundos más para integrar bien. Vierte la mezcla en moldes individuales o uno grande. Refrigera al menos 2 horas o hasta que esté firme. Desmolda y decora con cubos de papaya, semillas de chía y hojas de menta fresca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones medianas de gelatina.

Copas de gelatina color naranja suave, decoradas con cubos de papaya, semillas de chía y hojas de menta fresca. (Gemini)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 60

Grasas: 1 g

Grasas saturadas: 0.2 g

Carbohidratos: 10 g

Azúcares: 7 g (principalmente naturales de la papaya y el yogur)

Proteínas: 4 g

Fibra: 1 g

Estas son estimaciones; los valores pueden variar según los ingredientes específicos y cantidades.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La gelatina de papaya y yogur griego se conserva en refrigerador hasta 4 días, bien tapada.