Ariadna Montiel debe dejar el gobierno si quiere participar en Morena, reitera Sheinbaum sobre funcionarios que busquen participar en Elecciones de 2027

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes explicó el método de funcionamiento de las farmacias Crédito: Cuartoscuro

Ante el rumor de que Ariadna Montiel, la actual secretaria de Bienestar, ocupe la dirigencia de Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que antes de cualquier decisión, debe dejar su cargo en el gobierno.

Estos comentarios surgieron luego de que durante su conferencia matutina, la mandataria confirmara cambios importantes dentro de la estructura del partido Morena.

No confirmó que Luisa María Alcalde dejará la dirigencia de Morena, pero sí reveló que la invitó a ocupar un nuevo cargo. Por lo que, de aceptar, el partido tendría vacante su puesto más importante y por tanto, Ariadna Montiel podría ocuparlo.

Ante ello, la presidenta reiteró que cualquier funcionario que esté interesado en participar en las elecciones, antes debe dejar su puesto en el gabinete y Ariadna no sería la excpeción, detalló.