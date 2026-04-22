México

Gelatina de mandarina y jengibre: vitamina C, frescura y digestión en cada bocado

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Guardar
Varias gelatinas translúcidas de color naranja suave en moldes individuales, decoradas con gajos de mandarina y ralladura de jengibre, sobre un fondo blanco luminoso.
Gelatinas individuales de color naranja suave, adornadas con gajos de mandarina y ralladura de jengibre, presentan un aspecto luminoso y apetitoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una gelatina puede ser mucho más que un postre infantil: la gelatina de mandarina y jengibre es vibrante, ligera y con un toque picante y aromático que la hace especial.

Ideal para días calurosos, para acompañar una comida o simplemente para sumar vitamina C y frescura en la colación de chicos y grandes. El jengibre aporta un perfil especiado y digestivo, mientras que la mandarina ofrece dulzor natural y un color irresistible.

Esta receta es fácil, rápida y se puede adaptar a cualquier molde, ¡además es mucho más saludable que las gelatinas industriales!

Receta de gelatina de mandarina y jengibre

La base es jugo natural de mandarina, jengibre fresco rallado y grenetina. El resultado es una gelatina translúcida, con aroma cítrico, sabor refrescante y un ligero picor.

Vista cenital de varias gelatinas de mandarina y jengibre en vasitos transparentes, con rodajas y ralladura de jengibre, y gajos de mandarina.
Varias gelatinas de mandarina y jengibre se presentan en vasitos, rodeadas de rodajas y ralladura de jengibre fresco, junto a gajos de mandarina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas y 20 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Reposo en frío: 2 horas

Ingredientes

  1. 2 tazas de jugo de mandarina natural (aprox. 6-8 mandarinas)
  2. 1 cucharada de jengibre fresco rallado (ajustar al gusto)
  3. 2-3 cucharadas de azúcar, miel o stevia (opcional)
  4. 2 1/2 cucharadas de grenetina sin sabor (unos 20 g)
  5. 1/4 taza de agua fría para hidratar la grenetina
  6. Gajos de mandarina para decorar (opcional)

Cómo hacer gelatina de mandarina y jengibre, paso a paso

  1. Hidratar la grenetina en el agua fría y dejar esponjar 5 minutos.
  2. Exprimir las mandarinas y colar el jugo para eliminar semillas y pulpa gruesa.
  3. Calentar la mitad del jugo de mandarina con el azúcar y el jengibre en una olla, sin hervir.
  4. Disolver la grenetina hidratada en microondas o a baño María hasta que quede líquida.
  5. Integrar la grenetina disuelta y el resto del jugo frío, mezclando bien.
  6. Volcar en moldes individuales o un molde grande, agregar gajos de mandarina si se desea.
  7. Llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que cuaje.
  8. Desmoldar y servir fría, decorando con más gajos de mandarina o ralladura de jengibre.
Detalle macro de una gelatina de color naranja vibrante, con numerosas burbujas de aire y finas hebras de jengibre visibles en su interior.
Se observa un detalle macro de la textura interna de una gelatina de mandarina y jengibre, con burbujas y hebras flotantes sobre un fondo neutro y elegante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 40
  • Grasas: 0 g
  • Carbohidratos: 9 g
  • Proteínas: 2 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según la cantidad de azúcar/agregado y el tamaño de la porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 4 días en recipiente tapado.

Temas Relacionados

GelatinaMandarinaJengibreVitamina Cmexico-recetas

Más Noticias

Ariadna Montiel debe dejar el gobierno si quiere participar en Morena, reitera Sheinbaum sobre funcionarios que busquen participar en Elecciones de 2027

La mandataria anunció cambios en la dirigencia de Morena y la actual funcionaria de Bienestar es el nombre que más suena para ocupar ese cargo

Ariadna Montiel debe dejar el gobierno si quiere participar en Morena, reitera Sheinbaum sobre funcionarios que busquen participar en Elecciones de 2027

Golpe a narcopiratas: Marina asegura una embarcación con 103 bidones de combustible, en Michoacán

Las acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina en aguas nacionales para frenar actividades ilícitas

Golpe a narcopiratas: Marina asegura una embarcación con 103 bidones de combustible, en Michoacán

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril? Líneas 1 y 7 del MB cerradas por manifestación

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de abril? Líneas 1 y 7 del MB cerradas por manifestación

Esthela Damián deja la Consejería Jurídica para buscar candidatura en Guerrero, podría sustituirla Luisa Alcalde, revela Sheinbaum

La presidenta indicó que invitó a la dirigente nacional de Morena a sustituir a la consejera jurídica a partir de mayo

Esthela Damián deja la Consejería Jurídica para buscar candidatura en Guerrero, podría sustituirla Luisa Alcalde, revela Sheinbaum

Muere Karina Duprez a los 79 años: figura clave de las telenovelas mexicanas

Su legado abarca más de cinco décadas en teatro, cine y televisión

Muere Karina Duprez a los 79 años: figura clave de las telenovelas mexicanas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe a narcopiratas: Marina asegura una embarcación con 103 bidones de combustible, en Michoacán

Golpe a narcopiratas: Marina asegura una embarcación con 103 bidones de combustible, en Michoacán

Jacky Ramírez se deslinda de su relación con operador del CJNG asesinado en Querétaro: “No puedo estar sabiendo quiénes son”

Maru Campos pide reunión con Sheinbaum tras el desmantelamiento de narcolaboratorio en Chihuahua

Aseguran cargamento millonario de cocaína que pretendían pasar de Tamaulipas a EEUU

Cártel de Sinaloa en África: detienen en Mozambique a mexicanos y aseguran laboratorio clandestino

ENTRETENIMIENTO

Muere Karina Duprez a los 79 años: figura clave de las telenovelas mexicanas

Muere Karina Duprez a los 79 años: figura clave de las telenovelas mexicanas

Poncho de Nigris desata furia en redes sociales al “destapar” a Karely Ruiz para el Supernova Génesis 2026

Luis Carlos Origel reacciona a insultos de Adame a Andrea Legarreta: “No merece mi atención”

Jacky Ramírez se deslinda de su relación con operador del CJNG asesinado en Querétaro: “No puedo estar sabiendo quiénes son”

¿Por qué recibo llamadas de mi propio número? Así es como pueden robar tus cuentas bancarias

DEPORTES

Exgoleador del América revela que habría ido a entrenar ‘crudo’: “Fue solo un día”

Exgoleador del América revela que habría ido a entrenar ‘crudo’: “Fue solo un día”

Pumas pierde a Alan Medina todo el torneo tras sufrir fractura: así fue la brutal entrada que recibió

Nicolás Larcamón muestra sarcasmo por el regreso de Cruz Azul al Estadio Banorte: “Volvieron antes las leyendas de México y Brasil”

Efraín Juárez revela la clave del triunfo de Pumas sobre Juárez FC: “Mi equipo ya se sentía mejor”

Partidos de la Liga MX: horarios y transmisiones de esta jornada