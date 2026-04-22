Gelatina de mandarina y jengibre: vitamina C, frescura y digestión en cada bocado

Una gelatina puede ser mucho más que un postre infantil: la gelatina de mandarina y jengibre es vibrante, ligera y con un toque picante y aromático que la hace especial.
Ideal para días calurosos, para acompañar una comida o simplemente para sumar vitamina C y frescura en la colación de chicos y grandes. El jengibre aporta un perfil especiado y digestivo, mientras que la mandarina ofrece dulzor natural y un color irresistible.
Esta receta es fácil, rápida y se puede adaptar a cualquier molde, ¡además es mucho más saludable que las gelatinas industriales!
Receta de gelatina de mandarina y jengibre
La base es jugo natural de mandarina, jengibre fresco rallado y grenetina. El resultado es una gelatina translúcida, con aroma cítrico, sabor refrescante y un ligero picor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas y 20 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Reposo en frío: 2 horas
Ingredientes
- 2 tazas de jugo de mandarina natural (aprox. 6-8 mandarinas)
- 1 cucharada de jengibre fresco rallado (ajustar al gusto)
- 2-3 cucharadas de azúcar, miel o stevia (opcional)
- 2 1/2 cucharadas de grenetina sin sabor (unos 20 g)
- 1/4 taza de agua fría para hidratar la grenetina
- Gajos de mandarina para decorar (opcional)
Cómo hacer gelatina de mandarina y jengibre, paso a paso
- Hidratar la grenetina en el agua fría y dejar esponjar 5 minutos.
- Exprimir las mandarinas y colar el jugo para eliminar semillas y pulpa gruesa.
- Calentar la mitad del jugo de mandarina con el azúcar y el jengibre en una olla, sin hervir.
- Disolver la grenetina hidratada en microondas o a baño María hasta que quede líquida.
- Integrar la grenetina disuelta y el resto del jugo frío, mezclando bien.
- Volcar en moldes individuales o un molde grande, agregar gajos de mandarina si se desea.
- Llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que cuaje.
- Desmoldar y servir fría, decorando con más gajos de mandarina o ralladura de jengibre.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 40
- Grasas: 0 g
- Carbohidratos: 9 g
- Proteínas: 2 g
Estos valores son estimativos y pueden variar según la cantidad de azúcar/agregado y el tamaño de la porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 4 días en recipiente tapado.