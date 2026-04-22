Gelatina de mandarina y jengibre: vitamina C, frescura y digestión en cada bocado

Gelatinas individuales de color naranja suave, adornadas con gajos de mandarina y ralladura de jengibre, presentan un aspecto luminoso y apetitoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una gelatina puede ser mucho más que un postre infantil: la gelatina de mandarina y jengibre es vibrante, ligera y con un toque picante y aromático que la hace especial.

Ideal para días calurosos, para acompañar una comida o simplemente para sumar vitamina C y frescura en la colación de chicos y grandes. El jengibre aporta un perfil especiado y digestivo, mientras que la mandarina ofrece dulzor natural y un color irresistible.

Esta receta es fácil, rápida y se puede adaptar a cualquier molde, ¡además es mucho más saludable que las gelatinas industriales!

Receta de gelatina de mandarina y jengibre

La base es jugo natural de mandarina, jengibre fresco rallado y grenetina. El resultado es una gelatina translúcida, con aroma cítrico, sabor refrescante y un ligero picor.

Varias gelatinas de mandarina y jengibre se presentan en vasitos, rodeadas de rodajas y ralladura de jengibre fresco, junto a gajos de mandarina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 20 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Reposo en frío: 2 horas

Ingredientes

2 tazas de jugo de mandarina natural (aprox. 6-8 mandarinas) 1 cucharada de jengibre fresco rallado (ajustar al gusto) 2-3 cucharadas de azúcar, miel o stevia (opcional) 2 1/2 cucharadas de grenetina sin sabor (unos 20 g) 1/4 taza de agua fría para hidratar la grenetina Gajos de mandarina para decorar (opcional)

Cómo hacer gelatina de mandarina y jengibre, paso a paso

Hidratar la grenetina en el agua fría y dejar esponjar 5 minutos. Exprimir las mandarinas y colar el jugo para eliminar semillas y pulpa gruesa. Calentar la mitad del jugo de mandarina con el azúcar y el jengibre en una olla, sin hervir. Disolver la grenetina hidratada en microondas o a baño María hasta que quede líquida. Integrar la grenetina disuelta y el resto del jugo frío, mezclando bien. Volcar en moldes individuales o un molde grande, agregar gajos de mandarina si se desea. Llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que cuaje. Desmoldar y servir fría, decorando con más gajos de mandarina o ralladura de jengibre.

Se observa un detalle macro de la textura interna de una gelatina de mandarina y jengibre, con burbujas y hebras flotantes sobre un fondo neutro y elegante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 40

Grasas: 0 g

Carbohidratos: 9 g

Proteínas: 2 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según la cantidad de azúcar/agregado y el tamaño de la porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 4 días en recipiente tapado.