¿Otra inversión millonaria en México? General Motors apuesta por el mercado automotriz nacional

La inversión será de mil millones de dólares a lo largo de los próximos dos años

Refiriéndose a la industria automotriz, Daniel comenta que "cualquier desvío tiene consecuencias y por eso todos los actores de la cadena deben estar alineados" (Foto: Shutterstock)

General Motors (GM) dio a conocer que destinará una inversión de mil millones de dólares en México a lo largo de los próximos dos años, luego de concluir 2025 con un desempeño favorable en ventas. El anuncio se produce en un escenario complicado para el sector automotriz, influido por disputas comerciales y ajustes en el mercado de la región.

Durante 2025, la firma estadounidense comercializó 198 mil 153 vehículos en el país, cifra que la colocó como la segunda marca con mayor participación en el mercado mexicano. La empresa también subrayó los resultados obtenidos en diciembre, mes en el que logró posicionarse como líder en segmentos estratégicos.

“Finalizamos 2025 con resultados positivos que confirman nuestro compromiso con la innovación, la calidad y la generación de valor. De cara a 2026, ajustaremos nuestra estrategia para responder a los desafíos del mercado y mantener nuestra apuesta por México”, señaló Francisco Garza, presidente y director general de GM de México.

En diciembre de 2025, las ventas de la compañía en México registraron un incremento de 11.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. GM indicó que este crecimiento se alcanzó a pesar del entorno adverso que enfrenta la industria automotriz en América del Norte.

La inversión anunciada se destinará principalmente al fortalecimiento de las plantas de manufactura en el país y al desarrollo de proyectos enfocados en el mercado interno, en concordancia con la política del Gobierno mexicano para impulsar la demanda nacional y antes del inicio formal de la revisión del T-MEC.

