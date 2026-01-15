Cae en Morelos “El Yanky”, sobrino de un exlíder de una célula de Los Beltrán Leyva

Fueron detenidos dos hombres y una mujer (Gobierno de Morelos)

El reporte del robo de un vehículo en Morelos derivó en la detención de tres personas, entre las que se encuentra un sujeto identificado por las autoridades como sobrino de quien fuera un líder del grupo criminal Los Beltrán Leyva.

Los hechos sucedieron el pasado 29 de diciembre y fueron informados por Miguel Ángel Urrutia Lozano, encargado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal el 14 de enero.

Un operativo fue desplegado en el municipio de Amacuzac luego de que un civil contactó con agentes de seguridad debido a que le habían robado su camioneta. Por lo que fue implementado un operativo en la colonia Casahuatlán que derivó en tres detenciones.

Las personas capturadas fueron identificadas como:

Juan Armando N., de 26 años y quien es apodado El Huevo

Diego Orlando N., de 39 años, alias El Yanky

Una mujer de treinta y siete años

Dicho sujeto generó nexos con el líder de Los Tlacos. Crédito: Gobierno del Estado de Morelos

Los individuos fueron asegurados junto con un arma de fuego, un cargador metálico con 14 cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, otra arma de fuego con un cargador con cuatro cartuchos útiles.

Así como un un Renault Megane gris con placas del Estado de México y una camioneta Ford Lobo azul con placas de Morelos, esta última con reporte de robo.

Ligado a robo de vehículos a otro líder criminal

El reporte de las autoridades estatales indica que Diego Orlando “N” como sobrino de un exlíder criminal. El Yanky es ubicado como un líder delictivo dedicado al robo de vehículos que opera en la zona sur de Morelos.

“Diego Orlando N., alias El Yanky, es sobrino del extinto Benjamín N., alias Benjamón, exlíder de Guerreros Unidos siendo aún una célula de los Beltrán Leyva en Morelos y Guerrero en 2014. Su zona de operación estaba en el norte de Guerrero y en gran parte del, del estado de Morelos, especialmente en los municipios de la zona sur y centro.

Asimismo, Diego Orlando “N” mantiene nexos con Onésimo “N”, este último apodado El Necho y quien es líder del grupo delictivo Cártel de Tlacotepec, también conocidos como Los Tlacos.

"El Yanky" tiene nexos con "El Necho" (Gobierno de Morelos)

Asimismo, El Yanky cuenta con un mandato de indiciados y procesados por homicidio en el Cereso de Morelos en 2015, además de dos IPH: uno por tentativa de homicidio y otra por alteración del orden público.

“El Necho, tiene presencia en el estado de Morelos al estar involucrado con células del grupo delictivo Federación Morelense y o Guerrerense que ahora se hace llamar Cártel Jalisco Nueva Generación: El Trébol“, añadió el funcionario.

Según expuso Urrutia Lozano, Benjamón comenzó a tomar relevancia debido a que en 2014 el grupo criminal Guerreros Unidos estuvo involucrado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Fue en octubre de 2014 que Benjamín “N” se disparó en la cabeza para evitar ser detenido en un operativo en su contra.