México

Cae en Morelos “El Yanky”, sobrino de un exlíder de una célula de Los Beltrán Leyva

De igual manera, “El Yanky” tiene nexos con “El Necho”, líder de Los Tlacos

Guardar
Fueron detenidos dos hombres y
Fueron detenidos dos hombres y una mujer (Gobierno de Morelos)

El reporte del robo de un vehículo en Morelos derivó en la detención de tres personas, entre las que se encuentra un sujeto identificado por las autoridades como sobrino de quien fuera un líder del grupo criminal Los Beltrán Leyva.

Los hechos sucedieron el pasado 29 de diciembre y fueron informados por Miguel Ángel Urrutia Lozano, encargado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal el 14 de enero.

Un operativo fue desplegado en el municipio de Amacuzac luego de que un civil contactó con agentes de seguridad debido a que le habían robado su camioneta. Por lo que fue implementado un operativo en la colonia Casahuatlán que derivó en tres detenciones.

Las personas capturadas fueron identificadas como:

  • Juan Armando N., de 26 años y quien es apodado El Huevo
  • Diego Orlando N., de 39 años, alias El Yanky
  • Una mujer de treinta y siete años
Dicho sujeto generó nexos con el líder de Los Tlacos. Crédito: Gobierno del Estado de Morelos

Los individuos fueron asegurados junto con un arma de fuego, un cargador metálico con 14 cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, otra arma de fuego con un cargador con cuatro cartuchos útiles.

Así como un un Renault Megane gris con placas del Estado de México y una camioneta Ford Lobo azul con placas de Morelos, esta última con reporte de robo.

Ligado a robo de vehículos a otro líder criminal

El reporte de las autoridades estatales indica que Diego Orlando “N” como sobrino de un exlíder criminal. El Yanky es ubicado como un líder delictivo dedicado al robo de vehículos que opera en la zona sur de Morelos.

“Diego Orlando N., alias El Yanky, es sobrino del extinto Benjamín N., alias Benjamón, exlíder de Guerreros Unidos siendo aún una célula de los Beltrán Leyva en Morelos y Guerrero en 2014. Su zona de operación estaba en el norte de Guerrero y en gran parte del, del estado de Morelos, especialmente en los municipios de la zona sur y centro.

Asimismo, Diego Orlando “N” mantiene nexos con Onésimo “N”, este último apodado El Necho y quien es líder del grupo delictivo Cártel de Tlacotepec, también conocidos como Los Tlacos.

"El Yanky" tiene nexos con
"El Yanky" tiene nexos con "El Necho" (Gobierno de Morelos)

Asimismo, El Yanky cuenta con un mandato de indiciados y procesados por homicidio en el Cereso de Morelos en 2015, además de dos IPH: uno por tentativa de homicidio y otra por alteración del orden público.

El Necho, tiene presencia en el estado de Morelos al estar involucrado con células del grupo delictivo Federación Morelense y o Guerrerense que ahora se hace llamar Cártel Jalisco Nueva Generación: El Trébol“, añadió el funcionario.

Según expuso Urrutia Lozano, Benjamón comenzó a tomar relevancia debido a que en 2014 el grupo criminal Guerreros Unidos estuvo involucrado en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Fue en octubre de 2014 que Benjamín “N” se disparó en la cabeza para evitar ser detenido en un operativo en su contra.

Temas Relacionados

MorelosAmacuzacBeltrán LeyvaGuerreros UnidosLos TlacosEl NechoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Rosa Icela Rodríguez encabeza reunión con SEP y gobernador de Oaxaca por demandas de la CNTE

La titular de Gobernación también sostuvo encuentros con la ONU y autoridades municipales para coordinar políticas públicas

Rosa Icela Rodríguez encabeza reunión

Economía y el Consejo Coordinador Empresarial lanzan campaña “Lo Hecho en México está mejor hecho – Que ganen los mexicanos”

La Federación Mexicana de Futbol participará también en la iniciativa para incrementar la confianza en el consumo local y fortalecer la presencia de productos nacionales, especialmente en vísperas del Mundial 2026

Economía y el Consejo Coordinador

Julio César Chávez Jr. defiende su inocencia por presuntos vínculos con el narcotráfico :“Pronto se va a resolver”

El ex campeón mundial recordó el episodio emocional que vivió cuando fue detenido en Estados Unidos y las acusaciones por sus presuntos lazos con el Cártel de Sinaloa

Julio César Chávez Jr. defiende

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: bloquean carretera Picacho - Ajusco

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Sopa de garbanzo: fibra y sabor en un platillo que ayuda a bajar el colesterol

Una receta tradicional puede ser el aliado perfecto para mejorar tu salud y cuidar tu alimentación de forma sencilla

Sopa de garbanzo: fibra y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Gopar”, presunto

Detienen a “El Gopar”, presunto responsable de atacar a tiros a policías de investigación en Michoacán

Capturan a Víctor Manuel “N”, alias “El Profe”, integrante de “Los Rusos” en Acapulco

Cae “El Abuelo”, presunto líder criminal de CJNG - El Trébol en Morelos

Prisión preventiva para “El Monstruo de la Unión”, líder de los “Los Orejones”: permanecerá en el Reclusorio Oriente

Detienen a objetivo criminal en Sonora tras enfrentamiento con agentes de seguridad

ENTRETENIMIENTO

Top 10 de las películas

Top 10 de las películas más vistas del momento en Netflix en México

Federica Quijano de Kabah sufrió doloroso accidente doméstico y le pusieron injerto de cadáver

Ana María Alvarado recuerda acoso de Julio Iglesias tras entrevistarlo: “¿No te prefieres sentar en mi piernas?”

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 14 de enero

Andrea Legarreta revela la reacción de Erik Rubín y sus hijas, Mía y Nina, al enterarse de su noviazgo con Luis Carlos Origel

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. defiende

Julio César Chávez Jr. defiende su inocencia por presuntos vínculos con el narcotráfico :“Pronto se va a resolver”

Tigres confirma lesión grave de uno de sus defensas: será baja tras cirugía

Con butacas y césped: así luce el Estadio Azteca a menos de tres meses de su reapertura tras remodelaciones para el Mundial 2026

Esta sería la millonaria cantidad que habría recibido Cruz Azul por el fichaje de Mateusz Bogusz

Ellos son los árbitros mexicanos que podrían ir a la Copa Mundial 2026