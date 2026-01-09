México

Combate a la Extorsión 2025: autoridades detuvieron a más de 700 extorsionadores en 24 estados

Los datos de Seguridad fueron dados a conocer en la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum

Extorsión en México durante el segundo semestre de 2025 en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

La mañana de este jueves, 8 de enero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum llevó a cabo su conferencia mañanera en Morelos, donde junto a parte de su gabinete de Seguridad dio a conocer distintos resultados en materia, por lo que uno de los temas abordados fue la extorsión de la cual dijo que este año “uno de los grandes objetivos es reducir de manera significativa el delito”.

Acciones de seguridad llevaron a la detención de personas en 24 estados

El informe del 6 de julio al 28 de diciembre de 2025, presentado por las autoridades de seguridad, detalla que las acciones llevaron a la detención de 721 personas, las cuales se extendieron a un total de 24 entidades federativas, incluyendo:

  • Chiapas
  • Chihuahua
  • Durango
  • Guanajuato
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Campeche
  • Morelos
  • Nayarit
  • Oaxaca
  • Querétaro
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Quintana Roo
  • Zacatecas

Los datos oficiales señalan que se atendieron 119,864 llamadas por extorsión al número nacional de denuncia anónima 089 en el mismo periodo. Del total de reportes, el 75.5% correspondió a extorsiones no consumadas, atribuidas a la orientación brindada en tiempo real a las víctimas, lo que permitió frustrar los intentos de los delincuentes antes de que lograran sus objetivos.

Las autoridades identificaron que 13.8% de las denuncias provino de personas que informaron sobre intentos de engaño o extorsiones previas. En tanto, el 10.7% de los casos correspondió a extorsiones consumadas, es decir, situaciones en las que se realizó un pago o se contaba con datos suficientes para iniciar carpetas de investigación.

Línea antiextorsión 089.
Durante el periodo de referencia, las fiscalías estatales iniciaron 4,350 carpetas de investigación relacionadas con extorsión, consolidando la respuesta institucional frente a este delito. La estrategia nacional puso énfasis en la atención de denuncias ciudadanas, la reacción oportuna y la judicialización de los casos con elementos de prueba suficientes.

Estas son algunas medidas para prevenir la extorsión

El extravío de un teléfono móvil o la recepción de llamadas sospechosas puede poner en riesgo la seguridad de datos personales y familiares. Las recomendaciones para evitar incidentes graves van más allá de la simple precaución: implican la adopción de hábitos cotidianos y la vigilancia constante sobre la información que se comparte.

El primer paso es desconfiar de encuestas, entrevistas o promociones comerciales que soliciten datos personales. Ante cualquier solicitud de información, los especialistas aconsejan no proporcionar detalles a personas desconocidas ni responder a peticiones sobre familiares o amigos sin verificar previamente la identidad de quien pregunta.

La comunicación regular con los integrantes de la familia se vuelve fundamental. Es necesario conocer la ubicación y compañía de cada uno, así como la hora aproximada de regreso al hogar. Tener a la mano un directorio actualizado que incluya los teléfonos de familiares, vecinos, amistades y números de emergencia facilita la reacción ante cualquier eventualidad.

Las llamadas inesperadas con argumentos confusos, como afirmar que se recibió una llamada previa del mismo número, deben ser tratadas con cautela. En estos casos, lo recomendable es indicar que se trata de un error y colgar de inmediato. Frente a la pregunta “¿Con quién hablo?”, la respuesta sugerida es “¿Con quién quiere hablar?”. Si la persona no responde claramente, conviene finalizar la comunicación.

Datos relevantes sobre la extorsión en el gobierno de Claudia Sheinbaum

  1. Entre julio y diciembre de 2025, detuvieron a 721 personas por extorsión en 24 estados.
  2. Hubo 119,864 llamadas al 089 para denunciar extorsiones.
  3. El 75.5% de los intentos de extorsión no se concretó gracias a la orientación inmediata a las víctimas.
  4. El 13.8% de las denuncias fue por intentos anteriores y el 10.7% por extorsiones consumadas.
  5. Las fiscalías abrieron 4,350 investigaciones por extorsión en ese periodo.

