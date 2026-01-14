Cae “El Abuelo”, presunto líder criminal de CJNG - El Trébol en Morelos

El sujeto capturado (Gobierno del Estado de Morelos)

Las autoridades de Morelos informaron sobre la detención de un hombre identificado como posible líder criminal de una célula denominada La Nueva Empresa o Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) - El Trébol.

El arresto de Omar “N”, un hombre de 34 años, fue realizado como seguimiento a hechos registrados el 5 de noviembre, cuando los agentes identificaron vehículos que realizaron un viaje de Temixco a Jojutla con el objetivo de colocar una mensaje amenazante, firmado por La Nueva Empresa.

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado, informó la captura de Omar “N” en una conferencia del 14 de enero.

Dicho arresto fue realizado el 18 de diciembre como resultado de un cateo en un inmueble en el municipio de Temixco. El objetivo de la revisión era hallar indicios sobre el abandono de restos humanos, estos último hechos registrados el 5 de noviembre, en la Plaza de la Convivencia de Acatlipa.

El supuesto líder criminal fue vinculado a proceso Crédito: Gobierno del estado de Morelos

“Omar “N”, alias El Abuelo, es posiblemente el líder de un grupo delictivo que se denomina “La Nueva Empresa y/o CJNG - EI Trébol” y posible causante de varios homicidios dolosos ocurridos en Temixco, Morelos en los meses de octubre y noviembre", comentó el titular de la SSPC Morelos.

Tras su captura, se le dictaminó la medida de prisión preventiva y vinculación a proceso por el delito de secuestro agravado, así como un plazo de tres meses para las averiguaciones.

De igual manera, las autoridades aseguraron un vehículo Ford rojo que está implicado en el caso.

Célula del CJNG intentó ingresar a Huitzilac: SSPC Morelos

Cabe recordar que a finales de diciembre pasado, Urrutia Lozano confirmó el intento de incursión de una estructura criminal identificada como El Trébol, la cual estaría ligada con el también llamado cártel de las cuatro letras.

Foto: Captura de pantalla / Redes Sociales

“Es una célula que se identifica como ‘El Trébol’ del Cártel Jalisco Nueva Generación. Para nosotros, quizás, es el aprovechamiento de que hemos detenido a mucha gente en Huitzilac y que este grupo quiera entrar al estado, a esa zona de Huitzilac", expresó el funcionario.

Asimismo, en diciembre pasado circuló un video con sujetos armados y equipo táctico y con indumentaria del CJNG. El secretario de Seguridad estatal señaló sobre la grabación que al parecer fue realizada en Guerrero y no en Morelos, aunque confirmó que habría acciones de seguridad en Huitzilac para evitar que otros grupos aprovechen la situación.

Además, en septiembre de 2025 fue informada la detención de un grupo de personas en Morelos.

“Las personas detenidas son generadores de violencia en la región sur de la entidad y tienen su origen delictivo en la Federación Guerrerense y/o Federación Morelense, los cuales podrían estar relacionados en una alianza criminal con la célula “Trébol” del grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación”, apuntó Urrutia Lozano.