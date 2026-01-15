México

Así reaccionó Christian Nodal a la fiesta que le organizó Ángela Aguilar: “Quiero un cuarto día”

El cantante celebró sus 27 años con banquetes, regalos y una callejoneada

El cantante celebró sus 27 años con banquetes, regalos y una callejoneada. (Captura de pantalla @kunno / @angela_aguilar_)

Christian Nodal vivió una celebración de cumpleaños marcada por grandes eventos en Zacatecas. El artista, quien cumplió 27 años, fue el protagonista de fiestas privadas que reunió a familiares, amigos y colegas de la industria musical, en la que se destacó la presencia de su esposa Ángela Aguilar. El festejo, denominado Nodal Fest, se desarrolló en varios sitios, como el Rancho El Soyate, La Mina Edén y el hotel Quinta Real Zacatecas, donde los invitados disfrutaron de actividades exclusivas y presentaciones musicales.

El llamado “Nodal Fest” incluyó una callejoneada por el centro histórico de Zacatecas, un banquete con carnes, una variedad de platillos y durante los tres días, Los Aguilar cantaron junto con Christian al ritmo del marichi. Cerrando con un espectáculo de fuegos artificiales en el cielo nocturno para todos los amigos y colegas invitados.

De acuerdo a videos e imágenes que se viralizaron en redes sociales, Ángela Aguilar le regaló un caballo y posteriormente dedicó un mensaje especial al cantante. “Zacatecas, tierra que me enseñó quién soy. Este fin de semana me tocó compartirte con los que más quiero. Por eso siempre vuelvo: porque en tu historia, acompañada, me encuentro”, escribió la hija de Pepe Aguilar.

El regalo de Ángela Aguilar a Christian Nodal en su cumpleaños número 27. (Instagram: angelitaas.vip)

En uno de los días de fiesta, Ángela y Nodal fueron abordados por la prensa a las afueras de un exclusivo recinto. En este contexto, la cantante declaró ante la prensa su compromiso como representante cultural de Zacatecas. De igual manera, expresó su entusiasmo por la celebración del cumpleaños de Christian Nodal en Zacatecas, destacando el valor cultural y personal que representa para ella la ciudad.

“Feliz de la vida, no sabes, para mí estar en Zacatecas significa la vida, yo soy representante cultural”, afirmó. “Y el traer a mi esposo, la Mina del Edén... Lo llevé al Cerro de la Bufa... Estamos contentos, felices de la vida. Celebrando sus 27 con mis papás y con amigos muy cercanos", declaró la menor de la Dinastía Aguilar.

El cantante compartió varios mensajes
El cantante compartió varios mensajes en su canal de difusión en Instagram.(Captura de pantalla @nodal)

Por su parte, el sonorense expresó lo siguiente ante los medios de comunicación. “Con gente que me quiere yo estoy feliz que vengan acá conmigo a disfrutar una cultura que no había conocido. Yo no le pido nada a la vida... la vida me lo da todo”, confesó.

Un día después compartió diversos mensajes a sus fans por medio de su canal de difusión oficial en Instagram. Me festejaron tres días seguidos. Quiero un cuarto día. Qué rico la pasamos ptm. Gracias por los mensajes y toda energía ch*ng*n* que me mandaron. Se los juro, me llegó hasta acá. Todavía la traigo”, escribió el cantante de mariacheño.

