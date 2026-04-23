Julián Araujo con la mira en el Mundial: regresa a México para recuperarse de su lesión

El jugador del Celtic quiere ganarse un lugar para el Mundial. (IG Julián Araujo)

El lateral derecho del Celtic de Escocia, Julián Araujo, corre el riesgo de quedar fuera del Mundial este verano por una lesión, . La lista definitiva de la Selección Mexicana, que encabeza Javier Aguirre, se publicará este viernes 24 de abril, y la salud de Araujo permanece como uno de los principales temas de incertidumbre.

Pese a que es considerado uno de los jugadores favoritos de los fanáticos verdiblancos, el futbolista no atraviesa por su mejor forma física lo que complica un posible llamado, incluso cuando se creía que podía ser el reemplazo de Edson Álvarez si no llega a recuperarse a tiempo.

Las noticias sobre su lesión no son positivas. (REUTERS/Lee Smith)

¿Cuál es el estado de salud de Julián Araujo?

El defensor del Celtic de Escocia venía arrastrando molestias musculares desde mediados de marzo. Aunque inicialmente la lesión parecía menor, la directiva del club británico confirmó una distensión en el cuádriceps, por lo que Araujo dejó Europa para enfocarse en su recuperación bajo la supervisión del personal médico de la Federación Mexicana de Futbol. Su objetivo es rehabilitarse a tiempo y lograr ser considerado en el corte final del plantel.

El calendario de recuperación coincide con las actividades de preparación mundialista, lo que mantiene el panorama incierto sobre la participación de Araujo junto al resto de los seleccionados nacionales.

El joven defensor es una de las opciones para el técnico nacional, sin embargo, parece que no podrá contar con él en la Copa del Mundo. (IG Julián Araujo)

Reacciones internacionales sobre la lesión de Araujo

El cuerpo técnico de Javier Aguirre sigue muy de cerca el desarrollo físico de Araujo. De acuerdo con Fox Sports, el jugador mantiene su compromiso de seguir el proceso de rehabilitación en México para no perder la posibilidad de aparecer en la convocatoria.

Desde el Celtic, por su parte, la comunicación con los especialistas mexicanos es constante para monitorear el avance del futbolista y respaldar su tratamiento en territorio nacional.

La baja de Araujo obligaría a la Selección Mexicana a contemplar alternativas en la defensa justo en la antesala de la publicación de la lista de la Liga MX, inicialmente prevista para este viernes 24 de abril. Mientras tanto, los seleccionados que militan en el extranjero se sumarán al grupo en la primera semana de mayo.

El técnico azteca debe mover sus piezas luego de las lesiones que han presentado varios jugadores. (REUTERS/Henry Romero)

El proceso de concentración nacional prevé que la plantilla de 26 jugadores se reúna alrededor del 4 de mayo para disputar partidos amistosos clave.

A la espera de la lista definitiva rumbo al Mundial, Julián Araujo continúa rehabilitándose y mantiene la esperanza de llegar a tiempo para pelear un lugar en la máxima cita del futbol internacional.

Próximos encuentros del Tri

Antes de que el equipo de Javier Aguirre viaje en una nueva aventura mundialista, el conjunto azteca tendrá tres partidos de preparación en donde buscará conectar con la afición dentro y fuera de México:

México vs Ghana : 22 de mayo a las 13:00 horas, Estadio Cuauhtémoc en Puebla

México vs Australia : 29 de mayo a las 19:00 horas, Rose Bowl Stadium, Pasadena, California

México vs Serbia: 4 de junio a las 14:00 horas, Estadio Nemesio Diez, Toluca, Edomex