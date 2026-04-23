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Ricardo “Tuca” Ferretti revela el motivo por el cual salió de Cruz Azul tras la destitución de Larcamón

La salida del técnico argentino causó discusión en las mesas de debate

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Ricardo "Tuca" Ferretti habló por primera vez de su despido de Cruz Azul
Cruz Azul optó por darle las gracias a Nicolás Larcamón y dio por finalizada la relación laboral que había entre el club y el entrenador argentino tras los malos resultado que se cosecharon en los últimos partidos. Foto: Cuartoscuro

Cruz Azul optó por darle las gracias a Nicolás Larcamón y dio por finalizada la relación laboral que había entre el club y el entrenador argentino tras los malos resultados que se cosecharon en los últimos partidos.

El empate ante Querétaro 1 a 1 que tuvo la Máquina en lo que fue la jornada número 16, y la suma de nueve encuentros sin conocer la victoria, obligaron a la directiva encabezada por Iván Alonso a tomar la decisión de no continuar con el proyecto de Larcamón.

Tuca Ferretti y el motivo por el cual salió de Cruz Azul

La salida inesperada de Nicolás generó conversación en las mesas de debate como la de Futbol Picante, donde Ricardo Tuca Ferretti confesó por qué salió del club cementero. Durante el programa, el ex entrenador afirmó que Víctor Velázquez, presidente de la Cooperativa, lo corrió por la afición.

“El ingeniero me corrió por la afición y me lo dijo”, dijo durante la transmisión.

Cabe recordar el ciclo de Ricardo “Tuca” Ferretti en Cruz Azul se cerró tras solo 166 días, en un periodo marcado por la falta de resultados y la presión de la afición. El técnico, que arribó en febrero de 2023 para relevar a Raúl Gutiérrez, no logró cumplir con las expectativas que generó su contratación.

La eliminación en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, sumada a una racha de siete encuentros sin victoria, precipitó la salida del experimentado entrenador. Para Ferretti, este episodio representó el primer despido en una carrera extensa dentro del fútbol mexicano.

Durante su breve gestión, el equipo no pudo revertir la tendencia negativa y finalizó en el último lugar del Apertura 2023. La directiva consideró insostenible la situación, optando por cortar el ciclo antes de que concluyera el torneo.

Joel Huiqui tomará el mando de la Máquina

La directiva de Cruz Azul sorprendió al anunciar a Joel Huiqui como responsable del primer equipo hasta el cierre del torneo. La decisión llega tras la salida de Nicolás Larcamón, un movimiento que generó reacciones diversas entre la afición y los especialistas.

Junto a Huiqui, estarán Sergio Pinto y Marco Calvillo como principales asistentes. El trío ha consolidado su labor en las fuerzas básicas del club, lo que les otorga conocimiento sobre la estructura interna y los jóvenes talentos que podrían reforzar la plantilla.

La salida de Larcamón, confirmada antes de la última fecha de la fase regular, alimentó el debate entre simpatizantes y analistas del medio futbolístico. La determinación de la directiva causó sorpresa por el momento elegido, ya que el equipo aún tenía opciones en juego para avanzar en el torneo.

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