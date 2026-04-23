Tiene que abrirse la investigación sobre la estadía del hijo de Marcelo Ebrard en la embajada de Londres, afirma Sheinbaum

(Crédito: Presidencia)

Luego de que Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reconociera públicamente que su hijo residió seis meses en la Embajada de México en el Reino Unido. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, tras recibir solicitudes y quejas, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno debe iniciar la investigación de manera automática, con apego a la ley.

Aclaró que no fue la secretaría quien inició el proceso por su cuenta propia, sino que las indagaciones responden a solicitudes externas, y precisó que corresponde a la dependencia revisar y determinar si se violó alguna norma en esta situación.

Tras ser cuestionada por la prensa mexicana si coincide con Ebrard respecto a que en su actuar “no hubo abuso de poder”, Sheinbaum señaló que lo relevante es “ver si hay alguna falta jurídica”, y de comprobarse, indicó que sería necesario establecer normas que regulen características y funcionamiento de las embajadas.

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