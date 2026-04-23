“Se sobrevive nomás”: Luis Ángel ‘El Flaco’ revela cómo enfrenta la ausencia de su hija

En una reciente entrevista con el comunicador Melo Montoya, el cantante fue directo al describir cómo ha seguido adelante. (Luis Ángel El Flaco: Instagram)

A tres años de la muerte de su hija María Fernanda, el cantante Luis Ángel “El Flaco” abrió su proceso de duelo y dejó una reflexión que resume su experiencia: aprender a vivir con la ausencia.

La joven falleció en agosto de 2023 tras un accidente en una playa de Mazatlán. Desde entonces, el intérprete ha enfrentado uno de los episodios más duros de su vida, marcado por la distancia en el momento de la tragedia, ya que se encontraba en Estados Unidos cuando recibió la noticia.

“Se sobrevive”: la frase que resume su duelo

En una reciente entrevista con el comunicador Melo Montoya, el cantante fue directo al describir cómo ha seguido adelante. “Así nomás. Se sobrevive nomás”, respondió, visiblemente conmovido.

Con el paso del tiempo, explicó que ha atravesado distintas etapas que le han permitido recordar a su hija sin el mismo peso inicial. “Ya viví muchos procesos de la pérdida de ella”, comentó, al señalar que el dolor evoluciona, aunque no desaparece.

La joven falleció en agosto de 2023 tras un accidente en una playa de Mazatlán. (Instagram: @roblessfernanda)

El artista también subrayó que la pérdida impactó a toda su familia.

“Y no sólo yo, yo soy la persona pública… pero su mamá, sus hermanos, mis mismos papás, que nos pegó duro. Fue, ha sido también de los momentos más difíciles, de las pérdidas más dolorosas para la familia. Pero así se sobrevive”.

El amor más allá de la sangre

Uno de los puntos más emotivos de la conversación giró en torno al vínculo que tenía con María Fernanda. Aunque no era su hija biológica, el cantante defendió con firmeza la relación que construyeron.

“Ella no es hija de mi sangre, es mi hija por elección, por elección de ella cuando me empezó a llamar papá y cuando yo empecé a llamarla hija”, expresó.

Sus palabras también respondieron a críticas que recibió en redes sociales tras la tragedia. “Gente que tiene una manera de amar distinta, que no conocen la manera en la que uno ama… hay padres de crianza, padres biológicos y padres que están ahí, que aprenden a amar”, señaló.

El intérprete reconoció que, pese a su dolor, no puede dimensionar el sufrimiento de la madre biológica: “Yo no me puedo imaginar cómo es el dolor de la sangre… si a mí dolió”.

(Instagram: @roblessfernanda // @yeison_jimenez // @luisangelelflaco)

La música como reflejo del duelo

La pérdida también transformó su manera de interpretar canciones. En meses recientes, confesó que temas como “Mi último deseo” adquirieron un significado distinto en su vida.

“Es bien triste cantarla. Ya la canto hasta con cierto coraje… de por qué se va la gente”, dijo en otra entrevista, donde explicó que su intención ahora es enfocarse en celebrar la vida.

Hoy, Luis Ángel lleva consigo una fotografía de María Fernanda en una cadena, un gesto que simboliza la conexión que mantiene con ella.