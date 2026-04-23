¿Por qué está tan cara la canasta básica? Esto costó más en la primera quincena de abril

La inflación en México muestra leve descenso en abril. (Cortesía: Centroamérica 360)

La inflación en México cedió apenas en la primera quincena de abril, pero los mexicanos siguen sintiéndolo en cada ida al mercado: el jitomate subió 24.37%, el chile poblano 22.63% y la cebolla un 7.43%. La base de cualquier guiso casero, más cara que nunca.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 0.11% en la primera mitad de abril, lo que colocó la inflación anual en 4.53% —una leve baja frente al 4.55% de la quincena anterior, pero todavía por encima del rango objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% más/menos un punto porcentual.

Lo que más golpeó al bolsillo esta quincena

Si fuiste al mercado o al súper en los primeros 15 días de abril, es probable que hayas notado estos aumentos:

Jitomate: +24.37%

Chile serrano: +21.94%

Chile poblano: +22.63%

Otros chiles frescos: +16.89%

Papa y otros tubérculos: +6.92%

Cebolla: +7.43%

Gasolina de alto octanaje: +2.97%

Autobús urbano: +3.34%

Loncherías, fondas y taquerías: +0.28%

Vivienda propia: +0.17%

Los altos precios en productos agrícolas como jitomate, diversos chiles y cebolla continúan impactando la economía de los hogares, mientras otros artículos como la electricidad y el tomate verde bajaron de costo durante la quincena. REUTERS/Luis Jaime Acosta

El patrón es claro: las frutas y verduras son el principal dolor de cabeza para las familias mexicanas. En conjunto, los productos agropecuarios subieron 8.68% anual, con las frutas y verduras disparándose 23.03% en comparación con hace un año.

Los productos que dieron un respiro

No todo fueron malas noticias. Algunos artículos bajaron de precio y aliviaron —al menos un poco— el presupuesto familiar:

Tomate verde: -26.86%

Calabacita: -14.92%

Electricidad: -14.00%

Limón: -8.12%

Plátanos: -7.19%

Huevo: -2.59%

Pollo: -1.77%

Transporte aéreo: -11.65%

Servicios turísticos en paquete: -2.42%

Vino de mesa: -1.39%

La electricidad con una baja de 14% y el tomate verde con casi 27% menos son los datos más llamativos a la baja, aunque los especialistas advierten que estos movimientos pueden ser estacionales.

La tendencia alcista de los precios obligará a la autoridad monetaria a reconsiderar recortes en su tasa de referencia, ya que el índice anual se mantiene por arriba del rango objetivo establecido por los especialistas. REUTERS/Manon Cruz/Foto de archivo

¿Qué sigue para las tasas de interés?

Más allá del súper, la persistencia de la inflación por encima del objetivo tiene implicaciones financieras. Analistas anticipan que Banxico pausará los recortes a su tasa de referencia en mayo, luego de sorprender al mercado en marzo con una reducción de 25 puntos base que la dejó en 6.75%.

La Encuesta Citi proyecta que la inflación cerrará 2026 en 4.26% y que la tasa del banco central terminará el año en 6.50%.

Por ahora, la inflación subyacente —que excluye los bienes más volátiles— se ubicó en 4.27% anual, con los servicios subiendo 4.44% y las mercancías un 4.10%, señales de que la presión sobre los precios aún no cede del todo.