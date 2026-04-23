Pensión Bienestar 2026: cómo se distribuirán los pagos de mayo a los adultos mayores

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es una iniciativa social impulsada por el gobierno de México dirigida a personas de 65 años en adelante. (Banco del B)

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es una iniciativa social impulsada por el gobierno de México dirigida a personas de 65 años en adelante.

El programa está disponible en las 32 entidades de la República Mexicana y este 2026 entrega a cada beneficiario un recurso monetario de forma bimestral de 6 mil, 400 pesos.

Este apoyo ha contribuido a disminuir desigualdades históricas y a elevar la calidad de vida de quienes han aportado al desarrollo de México. Más de 13.4 millones de personas actualmente reciben la pensión, y se proyecta que en 2026 la cifra supere los 14 millones de beneficiarios.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

¿Cómo se distribuirán los próximos pagos de la Pensión del Bienestar?

Los pagos del bimestre mayo-junio de la Pensión del Bienestar serán distribuidos de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria y beneficiario.

Cabe indicar que el monto se deposita directamente y sin la intervención de intermediarios mediante la tarjeta del Banco Bienestar, lo que permite realizar retiros sin inconvenientes en los cajeros automáticos y en las ventanillas de la misma institución.

Calendario tentativo de pagos

Aunque las autoridades del programa no han anunciado la fecha exacta del siguiente depósito, tomando en cuenta depósitos anteriores, este podría ser un calendario tentativo de pagos.

Letra A: lunes 4 de mayo

Letra B: martes 5 de mayo

Letras C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

Letras D, E, F: viernes 8 de mayo

Letra G: lunes 11 y martes 12 de mayo

Letras H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

Letra L: jueves 14 de mayo

Letra M: viernes 15 y martes 19 de mayo

Letras N, Ñ, O: miércoles 20 de mayo

Letras P, Q: jueves 21 de mayo

Letra R: viernes 22 y lunes 25 de mayo

Letra S: martes 26 de mayo

Letras T, U, V: miércoles 27 de mayo

Letras W, X, Y, Z: jueves 28 de mayo

Un adulto mayor sonríe mientras muestra un calendario con el título "Pensión Adultos Mayores" frente a la sede de la Secretaría de Bienestar, destacando el apoyo a la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formas de saber si ya me llegó el depósito

El calendario oficial permite a los beneficiarios identificar el día exacto en que recibirán el monto de las pensiones, lo que facilita la planificación de sus gastos y aclara inquietudes sobre la disponibilidad de fondos.

Para quienes buscan información sobre sus depósitos, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos desde dispositivos Android o iOS, tras descargarla en Google Play Store o App Store. La plataforma digital asegura la protección de los datos y agiliza la consulta.

Además, los usuarios que prefieren una alternativa presencial pueden acudir a los cajeros automáticos de las sucursales del Banco del Bienestar y, tras insertar la tarjeta, consultar su saldo siguiendo las instrucciones del sistema.