México

Harfuch revisará si hay acuerdo entre Chihuahua y Estados Unidos tras muerte de dos agentes de la CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que los elementos estadounidenses colaboraban con el gobierno estatal

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Foto: Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que será el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien revisará si existe un acuerdo entre las autoridades de los Estados Unidos y del estado de Chihuahua para colaborar en la entidad, esto luego de la muerte de dos agentes de la CIA.

Al ser cuestionada sobre la participación de los elementos estadounidenses, la mandataria señaló que se tiene información de que los agentes sí colaboraban con las autoridades estatales, pero rechazó las afirmaciones de la gobernadora Maru Campos sobre que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) tenía conocimiento de su presencia en las labores operativas.

*Información en desarrollo...

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