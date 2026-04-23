Tren Suburbano–AIFA tendrá promociones en su tarifa: ¿cuánto costará?

Las autoridades están realizando las últimas supervisiones antes de que se inaugure la obra (X/ @andreslajous)

El Tren Suburbano que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) entrará en operación bajo control del Gobierno de México y contará con tarifas promocionales en su arranque.

El anuncio se realizó este 23 de abril durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien detalló cambios en la operación, costos y nombre del sistema.

Gobierno asume operación del tren y anuncia inauguración

(X/ @andreslajous)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el servicio ferroviario pasará a ser operado por el Gobierno de México, luego de alcanzar un acuerdo con las empresas CAF y Omnitren para adquirir la mayoría de sus participaciones.

Durante su intervención, señaló que el sistema se convertirá en un servicio público y adoptará el nombre “Tren Felipe Ángeles”, en referencia a la ruta que conectará Buenavista con el AIFA y, en una etapa posterior, con Pachuca.

La mandataria confirmó que la inauguración del tramo Buenavista–AIFA está prevista para el 26 de abril. Por su parte, el director de Banobras, Jorge Mendoza, detalló que el acuerdo contempla un pago de 5 mil 999 millones de pesos para concretar la operación.

Con esta adquisición, la administración del servicio quedará a cargo del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), organismo responsable también de otros proyectos ferroviarios en el país.

Tarifas y promociones en el arranque del servicio

(Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

En cuanto a los costos, Jorge Mendoza explicó que el sistema operará con esquemas tarifarios similares a los del Tren Suburbano, con tramos cortos de 11.50 pesos y recorridos largos de 26.50 pesos.

Además, se implementará un sistema compatible con las tarjetas TUMI y del Tren Interurbano. Como parte del inicio de operaciones, durante el primer mes se aplicarán tarifas promocionales: los recorridos medios tendrán un costo de 11.50 pesos, mientras que el trayecto completo hasta el AIFA será de 45 pesos.

Las autoridades señalaron que el proyecto forma parte de la estrategia federal para fortalecer la movilidad en la zona centro del país y mejorar la conexión con el AIFA, así como su futura expansión hacia Pachuca.