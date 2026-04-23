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¿Nuevo romance? Angélica Rivera reaparece con misterioso acompañante en concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional

Su presencia en primera fila y la aparición de un acompañante bastaron para detonar conversación digital

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Angélica Rivera, rubia, con blazer y pantalón de cuero negro, sonríe sentada. A su izquierda, un inserto circular con un cantante en escenario rojo
Angélica Rivera es captada junto a un misterioso hombre en concierto de Chayanne. (YouTube / Infobae México)

La reaparición pública de Angélica Rivera encendió las redes sociales y reavivó el interés en su vida personal. La actriz fue captada durante el concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional, donde no solo disfrutó del espectáculo, también apareció acompañada de un hombre cuya identidad no ha sido confirmada.

Una noche que se volvió tendencia

El video, difundido por medios nacionales, muestra a Rivera en primera fila, cantando y bailando al ritmo de “Caprichosa”. La escena sorprendió a seguidores, quienes destacaron una faceta poco habitual de la actriz, alejada del perfil reservado que ha mantenido en los últimos años.

Angélica Rivera, con cabello claro, abrazando a un hombre en un auditorio oscuro y lleno de gente. Ambos están sonriendo y rodeados por la multitud
Rivera fue captada durante el concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional, donde no solo disfrutó del espectáculo, también apareció acompañada de un hombre cuya identidad no ha sido confirmada. (Captura de pantalla TVyNovelas. Instagram)

El momento ocurrió en medio del esperado regreso de Chayanne a México, quien volvió al Auditorio Nacional tras siete años de ausencia con un show que reunió a miles de fans. Temas como “Bailemos otra vez”, “Salomé” y “Tiempo de vals” marcaron una noche cargada de nostalgia y euforia.

El detalle que desató rumores

Lo que comenzó como una aparición casual tomó otro rumbo tras la difusión de un segundo clip, donde se observa a Angélica Rivera junto a un acompañante masculino. La cercanía entre ambos provocó especulaciones inmediatas en redes sociales sobre un posible romance.

Hasta ahora, no existe confirmación sobre la identidad del hombre ni sobre la naturaleza de su relación con la actriz. Sin embargo, el contexto alimenta las versiones: Rivera ha mantenido bajo perfil desde su separación de Enrique Peña Nieto, por lo que cada aparición pública adquiere relevancia mediática.

Chayanne canta sobre una plataforma elevadiza en un escenario con telones rojos, rodeado de luces, altavoces y una audiencia con teléfonos
El reconocido cantante Chayanne ofrece una emocionante presentación en vivo ante una multitud en el Auditorio Nacional. (Infobae México / Víctor Cisneros)

Reacciones divididas en redes

Las imágenes generaron opiniones encontradas. Mientras algunos usuarios celebraron ver a “La Gaviota” —como se le conoce por su icónico papel televisivo— disfrutar de un evento público, otros se enfocaron en el acompañante y construyeron teorías sobre su vida sentimental.

El silencio de la actriz ha contribuido a mantener el tema en tendencia, sin aclaraciones que confirmen o descarten una nueva relación.

Un regreso que no pasa desapercibido

El concierto de Chayanne se convirtió en el escenario inesperado para el regreso mediático de Angélica Rivera. La combinación de un evento masivo, su presencia en primera fila y la aparición de un acompañante bastaron para detonar conversación digital.

Por ahora, la incógnita permanece. Lo único claro es que una noche de música terminó por colocar nuevamente a la actriz en el centro de la conversación pública, esta vez no por un proyecto profesional, sino por un posible capítulo inédito en su vida personal.

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