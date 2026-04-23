Tren Suburbano- AIFA: Gobierno de México confirma la fecha oficial de su inauguración

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). (Presidencia)

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) dio a conocer la fecha oficial de la inauguración de la ruta Lechería - Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) del Tren Suburbano.

Durante la mañanera del pueblo de este 23 de abril en Palacio Nacional, reveló que el próximo domingo 26 de abril se realizará la ceremonia de apertura, liderada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Nos da mucho gusto anunciar que este domingo la presidenta de la República va inaugurar este tren que va desde Lechería hasta el aeropuerto Felipe Ángeles”, declaró el funcionario.