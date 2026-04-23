México

Tren Suburbano- AIFA: Gobierno de México confirma la fecha oficial de su inauguración

Claudia Sheinbaum formará parte de la ceremonia de apertura

Guardar
Jorge Alberto Mendoza Sánchez
Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). (Presidencia)

Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) dio a conocer la fecha oficial de la inauguración de la ruta Lechería - Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) del Tren Suburbano.

Durante la mañanera del pueblo de este 23 de abril en Palacio Nacional, reveló que el próximo domingo 26 de abril se realizará la ceremonia de apertura, liderada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Nos da mucho gusto anunciar que este domingo la presidenta de la República va inaugurar este tren que va desde Lechería hasta el aeropuerto Felipe Ángeles”, declaró el funcionario.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumTren SuburbanoAIFAaeropuertomedio de transportemexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Sheinbaum exhibe a Maru Campos: “No estaba en su oficina cuando la busqué”

La presidenta reveló en la mañanera que buscó personalmente a la gobernadora de Chihuahua y no obtuvo respuesta tras el escándalo de los agentes de la CIA

Sheinbaum exhibe a Maru Campos: “No estaba en su oficina cuando la busqué”

¿Por qué está tan cara la canasta básica? Esto costó más en la primera quincena de abril

Jitomate, chile y cebolla encabezan los aumentos de precio en la primera quincena de abril. Conoce qué productos dieron alivio al bolsillo de las familias mexicanas

¿Por qué está tan cara la canasta básica? Esto costó más en la primera quincena de abril

Ejército y Marina detienen a mano derecha y jefe de seguridad de “El Guano” en Tamazula, Durango

El operativo en Tamazula dejó ocho capturas más y el decomiso de armas, explosivos y municiones

Ejército y Marina detienen a mano derecha y jefe de seguridad de “El Guano” en Tamazula, Durango

Tarta de yogur light sin azúcar y sin horno: receta fácil, fresca y saludable

Elegir ingredientes ligeros y evitar el horno asegura una textura homogénea, fácil de cortar y perfecta para quienes desean opciones rápidas

Tarta de yogur light sin azúcar y sin horno: receta fácil, fresca y saludable

Estados Unidos sanciona a 23 proveedores de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa

La red de suministro de químicos para la producción de drogas va desde países como la India hasta Guatemala

Estados Unidos sanciona a 23 proveedores de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército y Marina detienen a mano derecha y jefe de seguridad de “El Guano” en Tamazula, Durango

Ejército y Marina detienen a mano derecha y jefe de seguridad de “El Guano” en Tamazula, Durango

Estados Unidos sanciona a 23 proveedores de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa

Sinaloa mantiene inseguridad pese a operativos récord en 2025, revela Consejo Estatal de Seguridad

Operaciones de la CIA en Chihuahua: revelan que van al menos 3 ocasiones en las que colaboran con el gobierno estatal

PAN exige comparecencia de Rocha Moya y de Marina del Pilar tras citatorio de Maru Campos al Senado

ENTRETENIMIENTO

Nodal canta ‘Vete ya’ de Valentín Elizalde en la Feria de San Marcos pese a rumores de ruptura con Ángela Aguilar

Nodal canta ‘Vete ya’ de Valentín Elizalde en la Feria de San Marcos pese a rumores de ruptura con Ángela Aguilar

“Se sobrevive nomás”: Luis Ángel ‘El Flaco’ revela cómo enfrenta la ausencia de su hija

¿Nuevo romance? Angélica Rivera reaparece con misterioso acompañante en concierto de Chayanne en el Auditorio Nacional

Chayanne provoca a sus fans en un vibrante concierto en el Auditorio Nacional

Dagna Mata afirma que el equipo de Christian Nodal sabía de su parecido con Cazzu: “No hubo casting”

DEPORTES

Expiloto de F1 elogia a Checo Pérez y su labor en Cadillac

Expiloto de F1 elogia a Checo Pérez y su labor en Cadillac

¡Histórico! Chivas rompe récord de puntos en torneos cortos con su empate ante Necaxa

Julián Araujo con la mira en el Mundial: regresa a México para recuperarse de su lesión

Ricardo “Tuca” Ferretti revela el motivo por el cual salió de Cruz Azul tras la destitución de Larcamón

América vs Atlas: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 17 del Clausura 2026