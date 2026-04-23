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¡Histórico! Chivas rompe récord de puntos en torneos cortos con su empate ante Necaxa

El Guadalajara no pudo amarrar el liderato al no vencer a los Hidrorayos en Aguascalientes, por lo que deberá vencer a Tijuana en la última fecha para ser primer lugar

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El Guadalajara no pudo amarrar el liderato al no vencer a los Hidrorayos en Aguascalientes, por lo que deberá vencer a Tijuana en la última fecha para ser primer lugar. (Francisco E. Noriega / EMX imageStudio Sport)
El Guadalajara no pudo amarrar el liderato al no vencer a los Hidrorayos en Aguascalientes, por lo que deberá vencer a Tijuana en la última fecha para ser primer lugar. (Francisco E. Noriega / EMX imageStudio Sport)

Las Chivas Rayadas del Guadalajara alcanzaron su récord histórico de puntos en torneos cortos tras empatar este miércoles ante los Hidrorayos del Necaxa en Aguascalientes.

Con 35 unidades en total, el Rebaño Sagrado consolida uno de los mejores torneos de su historia, superando la marca previa de 34 puntos y dejando una huella imborrable bajo la dirección del estratega argentino Gabriel Milito.

Récords previos

El Guadalajara había tenido cuatro torneos con 34 puntos. (Francisco E. Noriega / EMX imageStudio Sport)
El Guadalajara había tenido cuatro torneos con 34 puntos. (Francisco E. Noriega / EMX imageStudio Sport)

Anteriormente, el Guadalajara había alcanzado la cifra de los 34 puntos en cuatro ocasiones: Ricardo Ferretti en par de ocasiones (Verano 1997 e Invierno 1998), Hans Westerhof (Clausura 2004) y con Veljko Paunovic en el Clausura 2024.

En todas esas temporadas, el Rebaño Sagrado llegó a la final pero solamente el Tuca Ferretti logró coronarse en el Verano 1997 tras imponerse a los Toros Neza, mientras que las otras finales perdidas fueron ante: Necaxa (1998), Pumas (2004) y Tigres (2024).

Las Chivas vienen de lograr otro récord el fin de semana pasado al conseguir el mayor número de triunfos en un mismo torneo con 11 victorias hasta el momento. Anteriormente, el equipo había alcanzado un máximo de 10 victorias en dos torneos distintos, marca que ahora ha sido superada por el conjunto de Milito y buscará incrementarla contra Xolos de Tijuana en la última fecha.

Óscar Whalley debuta en el arco rojiblanco

El guardameta recibió la confianza de Gabriel Milito para comenzar a preparar lo que será la liguilla. (Francisco E. Noriega / EMX imageStudio Sport)
El guardameta recibió la confianza de Gabriel Milito para comenzar a preparar lo que será la liguilla. (Francisco E. Noriega / EMX imageStudio Sport)

A dos jornadas del cierre del torneo, y con Raúl “El Tala” Rangel enfocado en su preparación para el Mundial 2026, Gabriel Milito decidió por fin dar la titularidad a Oscar Whalley con el objetivo de que agarre ritmo de cara a lo que será la liguilla.

Aunque Whalley ya había visto acción la semana pasada con la Sub-21, este fue el momento elegido para probarlo en el máximo circuito. Se trata de sus primeros minutos oficiales en Primera División con Chivas, pues desde que llegó al club en el Apertura 2023, solamente había disputado cuatro partidos oficiales con el Guadalajara y todos fueron en la CONCACAF Champions Cup.

En las jugadas que fue exigido se vio bastante bien con par de atajadas importantes, impidiendo la caída de su marco y conservando su portería en cero.

Próximo partido del Guadalajara

Chivas buscará amarrar el liderato contra Tijuana. (Francisco E. Noriega / EMX imageStudio Sport)
Chivas buscará amarrar el liderato contra Tijuana. (Francisco E. Noriega / EMX imageStudio Sport)

Después del empate ante Necaxa, Chivas aún no asegura el liderato general y está obligado a conseguir un triunfo ante Xolos de Tijuana para asegurar la primera posición, ya que de no hacerle Pumas podría superarlos si el conjunto universitario vence a Pachuca en territorio hidalguense.

Asegurar la cima de la clasificación es algo muy importante, ya que te asegura jugar como local todos los partidos de vuelta en la liguilla y tener, tanto en cuartos de final como en semifinales, el criterio de desempate de la posición en caso de una igualada en la eliminatoria.

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