México

Chayanne provoca a sus fans en un vibrante concierto en el Auditorio Nacional

Tras siete años de ausencia, el artista puertorriqueño regresó al recinto con su tour Bailemos otra vez

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Concierto de Chayanne en Arequipa: precios, horarios y recomendaciones para su show. IG
Concierto de Chayanne en Arequipa: precios, horarios y recomendaciones para su show. IG

Chayanne regresó al Auditorio Nacional tras una ausencia de siete años en el recinto y ni la lluvia que ha cubierto la ciudad por días enfriaba los ánimos de cientos de fanáticas que corrían apresuradas por Reforma, tanto para refugiarse como para concretar un reencuentro esperado por mucho tiempo.

El artista puertorriqueño, esposo y padre imaginario de al menos tres generaciones de niños y niñas en México, convocó a mujeres, adolescentes y uno que otro esposo resignado a ocupar un rol secundario en el corazón de sus parejas durante al menos dos horas.

Chayanne, un clásico atemporal

Elmer Figueroa Arce —nombre real del intérprete— es un clásico atemporal. Poco después de las 20:30 horas, emergió de una trampilla al fondo del escenario enfundado en un pantalón ajustado, camisa sobria y una chaqueta decorada con brillos.

En él el tiempo no pasa, y no es una exageración; Chayanne es una especie de Dorian Gray de la música. “Bailemos otra vez”, “Salomé” y “Boom, boom”, las tres primeras canciones de la noche, lo constatan.

El cantante Chayanne se presenta en concierto en el escenario del Auditorio Nacional. El artista viste ropa oscura, sostiene un micrófono y gesticula hacia el público. Luces brillantes en el fondo iluminan la oscura sala del evento. Las imágenes corresponden a su presentación del 22 de abril en Ciudad de México, ofreciendo una cobertura de su actuación en vivo. Se observa al público en la parte inferior de las tomas.

A sus 57 años, provoca al público con su vaivén de cadera, su sonrisa cautivadora y pasos de baile perfectos. Su energía no dista de sus presentaciones de finales de los años 80, cuando canciones como “Fiesta en América” y “Tiempo de vals” se alojaron en la memoria colectiva.

En el Auditorio, ideado para disfrutar de presentaciones en vivo desde sus minúsculos asientos, pocos se mantuvieron inmóviles, especialmente quienes estaban en primera fila y palcos contiguos al escenario.

El astro puertorriqueño dispuso de escaleras y una plataforma elevadiza para tener un acercamiento con un público que cantó cada estrofa de “El centro de mi corazón”, “Provócame” y “Caprichosa”.

Visiblemente acelerado, Chayanne hizo una pausa para saludar a su “gente bonita”.

“Qué placer tan grande estar en México lindo y querido… Me encanta esa frase porque es una realidad. Estoy feliz de volver al Auditorio Nacional, después de más de siete años”, dijo mientras esbozaba una sonrisa.

Baile y romanticismo

Al frenetismo de la primera media hora del show le sucedió el romanticismo de baladas que le dieron un respiro al cantante y aceleraron el corazón de miles de mujeres, muchas con cárteles ingeniosos que avisaban a Chayanne sobre la necesidad de reconocer a un nuevo hijo.

“Cuidarte el alma”, “Atado a tu amor”, “La clave”, “Y tú te vas”, “Yo te amo”, “Volver a nacer” y “Tu pirata soy yo” cambiaron radicalmente el ambiente.

Chayanne canta sobre una plataforma elevadiza en un escenario con telones rojos, rodeado de luces, altavoces y una audiencia con teléfonos
El reconocido cantante Chayanne ofrece una emocionante presentación en vivo ante una multitud en el Auditorio Nacional. (Infobae México / Víctor Cisneros)

La atmósfera se alimentaba de una conexión tan íntima que incluso sacar el celular se sentía fuera de lugar. “Yo no doy nada por hecho, siempre es como si fuera la primera vez. Me alegra el corazón cantar estas canciones con ustedes”, expresó visiblemente conmovido.

Presentó a su banda y bailarines y lanzó una pregunta: “¿Bailamos juntos?" Aquella frase anticipó los primeros acordes de “Fiesta en América”.

Chayanne cerró la noche con “Humanos a Marte”, “Madre tierra”, “Dejaría todo”, “Tiempo de vals” —uno de los temas más coreados— y “Bailando bachata”.

Luego, un cálido adiós y la promesa de volver pronto. El jueves, el astro boricua ofrecerá un segundo concierto en el Auditorio Nacional que marcará una pausa de sus presentaciones en el país.

El cantante puertorriqueño Chayanne se presenta con su gira 'Bailemos Otra Vez' este miércoles, en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel
El cantante puertorriqueño Chayanne se presenta con su gira 'Bailemos Otra Vez' este miércoles, en el Auditorio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Canciones del concierto

  1. Bailemos otra vez
  2. Salomé
  3. Boom, Boom
  4. El centro de mi corazón
  5. Provócame
  6. Caprichosa
  7. Cuidarte el alma
  8. Atado a tu amor
  9. La clave
  10. Y tú te vas
  11. Yo te amo
  12. Volver a nacer
  13. Tu pirata soy yo
  14. Completamente enamorados
  15. Este ritmo se baila así
  16. Fiesta en América
  17. Si nos quedara poco tiempo
  18. Te amo y punto
  19. Humanos a Marte
  20. Madre tierra
  21. Dejaría todo
  22. Tiempo de vals
  23. Bailando bachata

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