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Nodal canta ‘Vete ya’ de Valentín Elizalde en la Feria de San Marcos pese a rumores de ruptura con Ángela Aguilar

El cantante también interpretó la canción ‘Un Vals’ durante el show en Aguascalientes

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Cuáles son los posibles consecuencias legales del acuerdo prenupcial si existe divorico entre Nodal y Ángela Aguilar (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
Cuáles son los posibles consecuencias legales del acuerdo prenupcial si existe divorico entre Nodal y Ángela Aguilar (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La presentación de Christian Nodal en el Palenque de la Feria de San Marcos en Aguascalientes el pasado 22 de abril provocó una ola de comentarios en redes sociales.

En medio de los rumores sobre una posible separación con Ángela Aguilar, el cantante interpretó en vivo la canción Vete ya de Valentín Elizalde, lo cual desató aún más polémica.

Además, Nodal estrenó por primera vez en vivo su controversial tema Un Vals, incrementando las especulaciones sobre el estado de su relación.

Nodal canta “Vete ya” en pleno escándalo

Durante el show, videos compartidos por asistentes mostraron a Nodal interpretando el clásico “Vete ya” de Valentín Elizalde.

Parte de la letra dice: “Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar?”.

El cantante Christian Nodal aparece en un escenario, interpretando frente a una multitud 'Vete ya' (Tiktok bibyforajida)

La elección del tema desató reacciones encontradas en redes sociales, con usuarios debatiendo si se trató de una indirecta por los rumores de ruptura con Ángela Aguilar.

Aunque Nodal ya había cantado este cover en presentaciones pasadas, varios seguidores lo señalaron como un mal momento para interpretarla.

Estrena “Un Vals” en vivo por primera vez

El otro momento destacado de la noche fue la primera interpretación en vivo de Un Vals, el sencillo que ha sido centro de polémica por el video y las comparaciones con exparejas de Nodal.

A pesar de la controversia, el cantante decidió llevar la canción al escenario ante el público de Aguascalientes, lo que generó gran expectación y atención mediática.

La reaparición de Christian Nodal en la Feria Nacional de San Marcos 2026 estuvo marcada por un palenque lleno, la polémica de “Un vals” y la ausencia de Ángela Aguilar, que avivó los rumores sobre su relación. (Captura de pantalla)
La reaparición de Christian Nodal en la Feria Nacional de San Marcos 2026 estuvo marcada por un palenque lleno, la polémica de “Un vals” y la ausencia de Ángela Aguilar, que avivó los rumores sobre su relación. (Captura de pantalla)

Rumores de separación y polémicas recientes

Los rumores de crisis entre Christian Nodal y Ángela Aguilar se han intensificado desde la publicación del video de Un Vals, donde la modelo fue comparada con Cazzu y con la propia Ángela.

La familia Aguilar y el propio Nodal han sido objeto de especulación constante, especialmente por la falta de declaraciones claras sobre el estado de su relación.

Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan una fuerte crisis matrimonial. (Infobae)
Ángela Aguilar y Christian Nodal atraviesan una fuerte crisis matrimonial. (Infobae)

En redes sociales, el público no solo analizó las canciones elegidas, sino que también se fijó en detalles como si Nodal seguía usando su anillo de casado.

Comentarios como “¿Ya no trae el anillo? se multiplicaron junto al debate sobre el verdadero significado de su setlist.

Aunque cantar Vete ya no es algo nuevo en las presentaciones de Nodal, la coincidencia con el momento personal que vive el cantante alimentó la polémica y la conversación digital.

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